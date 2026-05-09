Il destino di Manna è nelle mani di De Laurentiis (non è escluso l’addio)

Mentre Conte ha il destino delle proprie mani, deciderà lui che cosa fare: se restare o andare via. Ha ancora un anno di contratto e uno stipendio talmente alto che a De Laurentiis non è mai balenato nemmeno per sogno di esonerarlo. Per Giovanni Manna, ovviamente, la storia è diversa. Diverso pedigree. Diverso peso specifico. I due nomi non possono stare nella stessa frase.

Manna e De Laurentiis si sono incontrati più volte

Però Manna è in ascesa, almeno così pare. La Roma lo corteggia e il ds non ne fa mistero, come riporta Repubblica Napoli. È la prima scelta della Roma gasperiniana e la società dei Friedkin gli ha offerto uno stipendio decisamente più altro rispetto a quello percepito a Napoli.

Adesso sarà De Laurentiis a stabilire cosa fare. Manna ha ancora due anni di contratto.

Due anni in chiaroscuro

Scrive Repubblica con Marco Azzi:

De Laurentiis può costringere il suo giovane dirigente a rimanere a Castel Volturno con l’attuale stipendio, rilanciare per trattenerlo in azzurro

senza mal di pancia oppure liberarlo con una risoluzione consensuale. I due si sono incontrati più volte negli ultimi giorni e la soluzione del primo rebus sembra vicina, con la chance di addio che non debbono essere a questo punto sottovalutate.

I due anni di Manna al Napoli sono in chiaroscuro. Ottima la prima campagna acquisti: McTominay su tutti, Neres, lo stesso Buongiorno. Disastrosa la seconda. Con il colpo d’ala di Alisson nel mercato invernale (ma ha preso anche Giovane).