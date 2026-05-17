Hojlund scatta il riscatto del Napoli: 44 milioni al Manchester United, contratto fino al 2030

Con la vittoria del Napoli a Pisa e la matematica qualificazione in Champions League, scattano in automatico le condizioni dell’obbligo di riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United. Cifra dell’operazione: 44 milioni di euro. Per il danese pronto un contratto col Napoli fino al 2030 a 5 milioni a stagione, con clausola rescissoria da 85 milioni valida da luglio 2027.

Rasmus Hojlund è un giocatore del Napoli a titolo definitivo. La vittoria di oggi sul Pisa, unita alla qualificazione matematica in Champions League raggiunta proprio con questo risultato, ha fatto scattare in automatico le condizioni dell’obbligo di riscatto previsto nel prestito siglato la scorsa estate con il Manchester United. La conferma arriva dalle indiscrezioni della stampa nazionale a stagione ancora in corso.

Le cifre dell’operazione Hojlund-Napoli

Il Napoli verserà al Manchester United 44 milioni di euro per il cartellino del danese. La cifra era stata definita in sede di prestito come trigger automatico legato a due condizioni: vittoria nelle ultime giornate utili e qualificazione alla prossima Champions League. Entrambe sono state raggiunte oggi all’Arena Garibaldi.

Il contratto fino al 2030 e la clausola da 85 milioni

Per il danese è pronto un contratto con il Napoli fino al giugno 2030, della durata di cinque stagioni, con un ingaggio di circa 5 milioni di euro netti a stagione. Nell’accordo è inclusa una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, attivabile a partire dal luglio 2027 — una formula che tutela il Napoli per almeno due stagioni e fissa una valutazione del cartellino allineata ai top centravanti europei.

L’effetto della vittoria di Pisa sul calciomercato del Napoli

L’operazione Hojlund chiude un altro capitolo dell’asse Manchester-Napoli che il club azzurro ha aperto nell’estate 2024 con l’arrivo di Scott McTominay, oggi a 14 gol stagionali e diventato il giocatore più decisivo del campionato. Due ex United nello stesso reparto offensivo, due scommesse di mercato del direttore sportivo Giovanni Manna che a maggio 2026 si possono dire vinte. Per Hojlund, in particolare, la stagione è chiusa con 10 gol e l’etichetta di prima punta titolare del Napoli che si appresta a tornare in Champions League. L’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis della prossima settimana, ora, può ripartire da una base molto più solida: Champions raggiunta, attacco blindato per cinque anni, e un titolare in meno da andare a cercare sul mercato.