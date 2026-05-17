Hojlund: “Mi sentivo già del Napoli prima del riscatto, mi sento sostenuto e ho ritrovato fiducia”

Rasmus Hojlund oggi ha portato a termine sia il risultato di Pisa-Napoli (finita 3-0 per gli azzurri di Conte con un suo gol allo scadere su assist di Mazzocchi) sia il suo stesso riscatto. Conte ha infatti centrato la qualificazione in Champions e potrà blindare il secondo posto con una vittoria all’ultima giornata sull’Udinese, mentre l’ex United ora sarà automaticamente riscattato dal Napoli per 44 milioni di euro, con una clausola che, secondo Pedullà, sarà tra gli 85 e i 90 milioni di euro a partire dal 2027. Insomma un affare per il Napoli che per ora ha fruttato 11 gol in campionato, 14 stagionali in totale. Hojlund è stato trasformato praticamente in un Lukaku più giovane da Conte, che dall’anno prossimo (se sarà ancora allenatore del Napoli) dovrebbe e potrebbe sfruttarlo anche di più in profondità date le sue doti da velocista oltre che 9 centroboa, come si suol dire. Si è comunque trattato di un ottimo anno al Napoli per il danese, che ha voluto salutare lo United sul suo profilo Instagram.

Hojlund su Instagram: “Già mi sentivo un calciatore del Napoli!”

Di seguito il contenuto del post:

“Questo gol è stato simbolico perché significa due cose. Abbiamo conquistato la qualificazione in Champions League con il Napoli e, grazie a questo, per via del mio contratto ora sono ufficialmente un giocatore del Napoli e sto dicendo addio al Manchester United. In realtà suona strano, perché nell’ultimo anno mi sono già sentito un giocatore del Napoli. Il modo in cui voi tifosi mi avete sostenuto mi ha fatto sentire a casa e mi ha permesso di ritrovare fiducia: per questo vi sono davvero grato.

Dire addio al Manchester United è qualcosa che mi emoziona. Il sogno che avevo da bambino si è realizzato: giocare a Old Trafford con la maglia rossa. Il gol di oggi rappresenta quindi un nuovo inizio, con più fiducia, in cui darò tutto per il Napoli, ma anche un grazie a tutti i tifosi, ai giocatori e allo staff del Manchester United che hanno reso reale il sogno che avevo da bambino.

Adesso è tempo di nuovi sogni. Andiamo a prenderceli”.