Hojlund: “Abbiamo fatto una grigliata in settimana, Conte non ci ha ancora detto che lascerà il Napoli”
A Dazn: "Probabilmente siete più informati voi che io. Sono felice di continuare il mio percorso a Napoli"
Intervenuto a Dazn prima di Napoli-Udinese, Rasmus Hojlund ha così rivelato un retroscena su Conte.
Le parole di Hojlund
“Sono felice di continuare qui, non vedo l’ora di proseguire in questo percorso. C’è una buona connessione con tutti: giocatori, tifosi e staff.”
Su Conte:
“In settimana abbiamo fatto una grigliata con mister Conte, ma non ci ha ancora detto detto che ascerà il Napoli. Probabilmente siete più informati voi che io”
…e quelle di Conte
Quanto è importante chiudere al secondo posto?
“È importante ottenere un risultato positivo, che sia l’ultima giornata non conta: bisogna scendere in campo per raggiungere l’obiettivo”.
Prima che tu arrivassi a Napoli ci siamo incontrati. Ti ho raccontato delle emozioni che si provano a Napoli
Quali sono le emozioni che prova in questa che potrebbe essere l’ultima partita?