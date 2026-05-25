Auguri a Enzo Maresca: l’ingrato compito di sopravvivere all’ingombrante statua di Guardiola

In piedi ad applaudire Antonio Conte il miglior allenatore del Napoli dopo Ottavio Bianchi

di Massimiliano Gallo - Un biennio da urlo dopo aver raccolto squadra e club col cucchiaino. Ha vinto con una squadra modesta e il secondo anno ha pagato l’assurda narrazione che ha accompagnato il disastroso mercato. Onesto intellettualmente con la città e la tifoseria. A lui va un ringraziamento profondo