Gli interisti ancora rosicano per Pedro e lo scudetto dello scorso anno
Esultanza sul web per la pallonata che Luis Henrique gli tira in faccia. Tutti quei fischi a Pedro perché lo scorso anno fece il suo dovere, lui non si chiama Bastoni
Un doblete a suggellare una stagione inaspettata, in primis per il mondo nerazzurro intimorito dalla poca esperienza di Chivu e dalle macerie mentali che ingombravano la squadra dopo la storica finale di Champions con il Psg (finita 0-5), e un ruolino di marcia (almeno contro le medio-piccole) di tutto rispetto non sono evidentemente bastati a cancellare le ombre dai ricordi dei tifosi della Beneamata. È empiricamente evidente come un certo calciatore spagnolo e il motivetto che lo accompagna proprio non vadano giù. Povero Pedrito, campione assoluto e icona del Barcellona, reo di aver fatto il proprio mestiere di calciatore contro una tifoseria (almeno una parte) che proprio non riesce a non sentirsi intoccabile.