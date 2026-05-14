Gli interisti ancora rosicano per Pedro e lo scudetto dello scorso anno

Ieri, in finale di Coppa Italia, l’attaccante bianconceleste è stato sommerso di fischi provenienti dalla curva destinata agli interisti e, badate bene, dagli stessi interisti che bacchettavano il resto d’Italia per i fischi destinati al povero Bastoni. Lì addirittura si erano mobilitati per difenderlo, mentre si armava tutta la contraerea rosa di Milano per giustificare la simulazione e l’esultanza. Lì i fischi erano sbagliati ed eccessivi, qui invece corretti. Ma come osi fare ciò per cui vieni pagato? Ragionamenti tipici di chi è abituato a vivere in una dimensione parallela alla nostra, ma è sempre bene ricordare che non si può pretendere di ferire senza subire colpi, né di sfottere senza essere sfottuti.

Il colmo? La pallonata di Luis Henrique che quasi gli spaccava la faccia, accolta con giubilo, ilarità e gioia dal crasso popolo del web (e non solo). Si va dal “ho goduto, solo per questo va confermato” al “ben gli sta” al “ma che pallonata meravigliosa”. Ora immaginate se un calciatore X avesse dato una pallonata in faccia a un calciatore Y dell’Inter. E non è nemmeno questione di essere bacchettoni, è proprio la questione del doppiopesismo che, come una malattia endemica avvolge parte del tifo nerazzurro che non spreca attimo per ammorbarci con la sua fastidiosa morale al chilo. E a proposito, qualcuno ha notizie di padre Chivu, sempre così celere nei suoi sermoni? Qualcuno l’ha sentito catechizzare sui fischi o sulla pallonata? Ce lo saremo perso noi.

Un antico astio?