Più che una finale, è stato un allenamento: l’Inter vince la Coppa Italia

L’Inter ha vinto anche la Coppa Italia. Vittoria in scioltezza contro la Lazio. Il risultato finale è stato di 2-0, la squadra di Chivu non ha dovuto alzare il ritmo più di tanto. Ha segnato il primo gol dopo 14 minuti, con colpo di testa di Thuram su corner di Dimarco. C’è stata anche una deviazione di Marusic. Altri venti minuti ed è arrivato il raddoppio di Lautaro su clamoroso errore di Nuno Tavares. Nel secondo tempo, l’Inter ha potuto giocherellare senza correre di fatto alcun rischio, tranne forse un’occasione per Dia. Il divario tra le due squadre è enorme.

L’Inter festeggia, Sarri tornerebbe a Napoli con zero tituli

Maurizio Sarri, quindi, in caso di addio di Conte, arriverebbe a Napoli senza tituli. Non che fosse favorito, ma una finale persa è sempre una finale persa. A Napoli tira una strana aria su Conte. Pare quasi che nessuno lo voglia (non è così, però gli anti-Conte fanno molto piacere rumore). A maggior ragione dopo la sconfitta dell’altra sera contro il Bologna. Sconfitta che onestamente è parsa preoccupante. Non si può perdere in quel modo, nel finale, una partita che si poteva serenamente condurre in porto con un pareggio. Ci si è messo anche Fabrizio Corona con le sue indiscrezioni sullo spogliatoio che non vorrebbe più l’allenatore salentino.

Intanto l’Inter festeggia la sua accoppiata scudetto-Coppa Italia. Non male per Chivu al primo anno su una grande panchina.