Galli: “Milan? Ha speso sul mercato, forse non bene. Allegri sta facendo ciò che si aspettava potesse fare”

Al Corsport: "Non so se non ci sia armo­nia in società, certo è che a volte è que­sto che tra­spare all'esterno."

Galli: “Milan? Ha speso sul mercato, forse non bene. Allegri sta facendo ciò che si aspettava potesse fare”

Db Milano 10/05/2026 - campionato di calcio serie A / Milan-Atalanta / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Massimiliano Allegri

La trafila nelle giovanili, 325 presenze in rossonero e 17 trofei, di cui 3 Champions League: quando parla Filippo Galli, parla una colonna del Milan. E Galli ha parlato al Corriere dello Sport, analizzando il momento difficile del Diavolo, che rischia seriamente l’accesso alla prossima Coppa dalle grandi orecchie. Il prossimo match vedrà gli uomini di Allegri cimentarsi contro il Grifone nella bolgia di Marassi. Un passo falso non è auspicabile, perché significherebbe una quasi definitiva esclusione dall’élite europea. Ecco le parole di Galli.

Galli: “Allegri sta facendo ciò che si aspet­tava potesse fare.”

La Serie A è al suo rush finale. Il Milan è in grossa dif­fi­coltà, ma ha il destino Cham­pions nelle pro­prie mani.

“La cosa impor­tante è che i gio­ca­tori ritro­vino l’unità. La squa­dra mi sem­bra priva di ener­gia, scol­le­gata, e que­sto incide sulle pre­sta­zioni. Il momento di rot­tura è arri­vato con la scon­fitta con­tro la Lazio: lì si pen­sava di poter lot­tare con l’Inter per lo Scu­detto e, invece, c’è stato un crollo.”

Si aspet­tava qual­che magia da Alle­gri in que­sto periodo di dif­fi­coltà?

“Credo che Alle­gri stia facendo ciò che si aspet­tava potesse fare. Il Milan ha vinto tante par­tite con un modo di gio­care spe­cu­la­tivo, col bari­cen­tro basso, aspet­tando gli avver­sari e cer­cando di sfrut­tare gli spazi con­cessi. Qual­cuno dice che non si possa fare diver­sa­mente con que­sti cal­cia­tori… Io credo che la respon­sa­bi­lità non sia di una sin­gola per­sona, ma sono da divi­dere tra tutti. Non so se non ci sia armo­nia in società, certo è che a volte è que­sto che tra­spare all’esterno.”

Il Milan e il mercato, Galli: “Forse non hanno speso bene”

I prin­ci­pali respon­sa­bili sono in diri­genza?

“Il Milan ha speso. Forse non ha speso bene. Quindi: se c’è un’area tec­nica che sce­glie, gli acqui­sti sba­gliati sono da adde­bi­tare alla stessa area tec­nica. Se, invece, ci sono state inge­renze dell’area cor­po­rate, la sto­ria è un’altra. O ci si assume tutti le respon­sa­bi­lità, o si alza la mano e si dice “io qua non ci sto e me ne vado”. Se si resta den­tro, si diventa com­plici di una situa­zione che non va. Dare la respon­sa­bi­lità l’uno all’altro non serve a niente. Secondo me oggi il pro­blema del Milan è legato agli aspetti tec­nici e di pro­po­sta di gioco.”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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