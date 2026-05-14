Galli: “Milan? Ha speso sul mercato, forse non bene. Allegri sta facendo ciò che si aspettava potesse fare”
Al Corsport: "Non so se non ci sia armonia in società, certo è che a volte è questo che traspare all'esterno."
Galli: “Allegri sta facendo ciò che si aspettava potesse fare.”
“La cosa importante è che i giocatori ritrovino l’unità. La squadra mi sembra priva di energia, scollegata, e questo incide sulle prestazioni. Il momento di rottura è arrivato con la sconfitta contro la Lazio: lì si pensava di poter lottare con l’Inter per lo Scudetto e, invece, c’è stato un crollo.”
Si aspettava qualche magia da Allegri in questo periodo di difficoltà?
“Credo che Allegri stia facendo ciò che si aspettava potesse fare. Il Milan ha vinto tante partite con un modo di giocare speculativo, col baricentro basso, aspettando gli avversari e cercando di sfruttare gli spazi concessi. Qualcuno dice che non si possa fare diversamente con questi calciatori… Io credo che la responsabilità non sia di una singola persona, ma sono da dividere tra tutti. Non so se non ci sia armonia in società, certo è che a volte è questo che traspare all’esterno.”
Il Milan e il mercato, Galli: “Forse non hanno speso bene”
I principali responsabili sono in dirigenza?
“Il Milan ha speso. Forse non ha speso bene. Quindi: se c’è un’area tecnica che sceglie, gli acquisti sbagliati sono da addebitare alla stessa area tecnica. Se, invece, ci sono state ingerenze dell’area corporate, la storia è un’altra. O ci si assume tutti le responsabilità, o si alza la mano e si dice “io qua non ci sto e me ne vado”. Se si resta dentro, si diventa complici di una situazione che non va. Dare la responsabilità l’uno all’altro non serve a niente. Secondo me oggi il problema del Milan è legato agli aspetti tecnici e di proposta di gioco.”