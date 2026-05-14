Galli: “Milan? Ha speso sul mercato, forse non bene. Allegri sta facendo ciò che si aspettava potesse fare”

La Serie A è al suo rush finale. Il Milan è in grossa dif­fi­coltà, ma ha il destino Cham­pions nelle pro­prie mani.

“La cosa impor­tante è che i gio­ca­tori ritro­vino l’unità. La squa­dra mi sem­bra priva di ener­gia, scol­le­gata, e que­sto incide sulle pre­sta­zioni. Il momento di rot­tura è arri­vato con la scon­fitta con­tro la Lazio: lì si pen­sava di poter lot­tare con l’Inter per lo Scu­detto e, invece, c’è stato un crollo.”

Si aspet­tava qual­che magia da Alle­gri in que­sto periodo di dif­fi­coltà?

“Credo che Alle­gri stia facendo ciò che si aspet­tava potesse fare. Il Milan ha vinto tante par­tite con un modo di gio­care spe­cu­la­tivo, col bari­cen­tro basso, aspet­tando gli avver­sari e cer­cando di sfrut­tare gli spazi con­cessi. Qual­cuno dice che non si possa fare diver­sa­mente con que­sti cal­cia­tori… Io credo che la respon­sa­bi­lità non sia di una sin­gola per­sona, ma sono da divi­dere tra tutti. Non so se non ci sia armo­nia in società, certo è che a volte è que­sto che tra­spare all’esterno.”

Il Milan e il mercato, Galli: “Forse non hanno speso bene”

I prin­ci­pali respon­sa­bili sono in diri­genza?

“Il Milan ha speso. Forse non ha speso bene. Quindi: se c’è un’area tec­nica che sce­glie, gli acqui­sti sba­gliati sono da adde­bi­tare alla stessa area tec­nica. Se, invece, ci sono state inge­renze dell’area cor­po­rate, la sto­ria è un’altra. O ci si assume tutti le respon­sa­bi­lità, o si alza la mano e si dice “io qua non ci sto e me ne vado”. Se si resta den­tro, si diventa com­plici di una situa­zione che non va. Dare la respon­sa­bi­lità l’uno all’altro non serve a niente. Secondo me oggi il pro­blema del Milan è legato agli aspetti tec­nici e di pro­po­sta di gioco.”