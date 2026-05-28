Forse è stato un giorno decisivo per Allegri allenatore del Napoli (Sky Sport)

Ugolini: "Si tratta di una decisione per certi aspetti sorprendente considerando il pre-accordo con Italiano. Non c'è nulla di ufficiale e per oggi non è attesa alcuna firma"

Sky Sport dà le ultime notizia in merito alla scelta del prossimo allenatore del Calcio Napoli.

Massimo Ugolini in collegamento da Roma dichiara:

Due giorni si pensava che Italiano potesse spuntarla

“Allegri è in netto vantaggio su Italiano per raccogliere l’eredità di Conte. Due giorni si pensava che Italiano potesse spuntarla. Però poi il presidente De Laurentiis dopo attenta riflessione ha virato su Massimiliano Allegri che ha un curriculum di tutto rispetto sia in Italia sia a livello internazionale. Parliamo di un tecnico che ha disputato due finali di Champions League”.

La virata su Allegri è una decisione sorprendente

Prosegue Ugolini:

“Si tratta di una decisione per certi aspetti sorprendente considerando il lavoro che è stato fatto con Italiano, c’è stato un pre-accordo tra le parti. Ma è un comportamento che è nelle corde di De Laurentiis, il presidente ha voluto far depositare il polverone dopo gli ultimi brutti novanta minuti di campionato giocati dal Milan contro il Cagliari. Sono stati giorni di riflessione profonda. La decisione non è ancora ufficiale però c’è un forte orientamento su Allegri.

La firma non è attesa nelle prossime ore ma nei prossimi giorni. Probabilmente però è stata una giornata decisiva nella volatona tra Allegri e Italiano per la panchina del Calcio Napoli”.