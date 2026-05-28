Allegri vuole subito il Napoli: è pronto ad accettare anche un biennale

Romano: "Tutto passa dalla scelta finale di De Laurentiis. È stata una giornata di contatti positivi tra Napoli e Allegri."

Sembra proprio che Allegri sia riuscito a mettere il musetto davanti anche stavolta. Eh sì, perché la virata delle ultime ore ci racconta di un De Laurentiis che ha deciso di dare fiducia al tecnico livornese che, dal canto suo, sarebbe già pronto a vestire l’azzurro. Non è nemmeno una questione di contratti, come ci dice Fabrizio Romano sul suo canale WhatsApp.

Allegri pronto per il Napoli: i dettagli

Spiega Romano:

“Italiano si libera dal Bologna e saluta, ma il Napoli incontra nuovamente Allegri: lo ha fatto ieri e anche nelle ultime ore. Ci sono stati contatti molto positivi tra il Napoli e Allegri, orientato anche ad accettare un contratto a breve termine, di due anni. Non è una questione di durata: Allegri vorrebbe andare al Napoli da subito, è pronto. Tutto passa dalla scelta finale di De Laurentiis. È stata una giornata di contatti positivi tra Napoli e Allegri.”

La spaccatura con Italiano

La virata improvvisa sarebbe avvenuta a causa della poca riservatezza dell’incontro avvenuto con Italiano, come ha svelato Pedullà:

“Esclusiva: Napoli, Adl indispettito dallo stand-by Italiano-Bologna (oggi incontro). Aspetterà ancora, non per troppo, ma poco fa contatto concreto con Allegri e il suo entourage. Adl non ha gradito la gestione dell’incontro dei giorni scorsi (doveva essere riservato) e dei giorni successivi. Ora Italiano può liberarsi dal Bologna, ma la virata – a prescindere – su Allegri è stata netta. Presto tireremo le somme.“