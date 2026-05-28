La virata di De Laurentiis su Allegri è netta (Pedullà)

Scrive su X: "Adl non ha gradito la gestione dell’incontro (doveva essere riservato) ed è indispettito dallo stand-by di Italiano e il Bologna. Aspetterà ancora, non per troppo". Resta il testa a testa

E’ in corso il colloquio tra Vincenzo Italiano e la dirigenza del Bologna per capire se continuare insieme o no in vista della prossima stagione; il Napoli è alle porte, ma a quanto pare Aurelio De Laurentiis non ha gradito lo stand-by del tecnico e del club rossoblù. Il patron del Napoli vorrebbe decidere in fretta il nuovo allenatore, e intanto ha contattato anche Max Allegri, esonerato dal Milan.

De Laurentiis non aspetterà ancora per molto Italiano

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà:

Esclusiva: Napoli, Adl indispettito dallo stand-by Italiano-Bologna (oggi incontro). Aspetterà ancora, non per troppo, ma poco fa contatto concreto con Allegri e il suo entourage.

Esclusiva: #Napoli, ADL indispettito dallo stand-by #Italiano–#Bologna (oggi incontro). Aspetterà ancora, non per troppo, ma poco fa contatto concreto con #Allegri e il suo entourage — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 28, 2026

Il giornalista continua:

Adl non ha gradito la gestione dell’incontro dei giorni scorsi (doveva essere riservato) e dei giorni successivi. Ora Italiano può liberarsi dal Bologna, ma la virata – a prescindere – su Allegri è stata netta. Presto tireremo le somme.

Il retroscena: ADL non ha gradito la gestione dell’incontro dei giorni scorsi (doveva essere riservato) e dei giorni successivi. Ora #Italiano può liberarsi dal Bologna, ma la virata – a prescindere – su #Allegri è stata netta. Presto tireremo le

somme https://t.co/45uuzsnzU9 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 28, 2026

Il Napoli avrà nelle prossime ore il nuovo allenatore

Si attende dunque che finisca il summit tra Italiano e il Bologna per capire se sarà lui il nuovo allenatore del Napoli, oppure si virerà su Max Allegri.

L’ex tecnico rossonero ha voglia di riscattarsi dopo il fallimento in campionato col Milan, con cui non è riuscito a centrare la qualificazione in Champions League all’ultima giornata, perdendo 2-1 contro il Cagliari.