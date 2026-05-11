Footmercato: Manna sarà il nuovo ds della Roma, piace a Gasperini

Gasperini ha apprezzato la sua visione del mercato e la capacità di mixare giovani talenti e giocatori esperti (ma Massara non ha preso Malen?). Ma De Laurentiis lo apprezza moltissimo

Footmercato non ha dubbi. I francesi scrivono che Giovanni Manna sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. E aggiungono anche: “secondo le nostre informazioni”. Va detto che Footmercato definisce Manna fuoriclasse. Scrivono che sostituirà Massara (che – aggiungiamo noi – a occhio e croce è il signore che ha portato Malen in giallorosso). La notizia è corredata da una foto di Manna con il simbolo della Roma sullo sfondo. Ricordiamo he Fabrizio Romano invece ha detto che il ds ex Juve è un pezzo molto importante del progetto Napoli. E – aggiungiamo – non è mai stato messo in discussione da De Laurentiis.

Footmercato scrive:

I Friedkin hanno aumentato il pressing per convincere l’ex architetto della Juventus Next Gen, rinomato per il suo lavoro sui giovani e la sua capacità di costruire squadre a lungo termine.

Gasperini apprezza il lavoro di Manna

Secondo Footmercato l’arrivo di Manna rientra in un ampio progetto di riorganizzazione interna. Viene ovviamente citato l’addio di Claudio Ranieri (o meglio, il licenziamento di Ranieri) dal suo ruolo di advisor della dirigenza. Ricordano giustamente che ora la Roma ruota attorno a Gian Piero Gasperini il nuovo sole del romanismo.

Scrivono che Gasp chiede una sintonia totale tra allenatore e direttore sportivo, come a Bergamo.

In questa logica, il profilo di Giovanni Manna ha rapidamente guadagnato consensi. Gasperini ha apprezzato la sua visione del mercato e la sua capacità di mixare giovani talenti e giocatori esperti.