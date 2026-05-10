Altro che Roma, Manna è un pezzo importantissimo del progetto Napoli

Romano: "Per De Laurentiis rappresenta una figura fondamentale. Non è una situazione semplice come può sembrare, ma l’apprezzamento di Gasperini c'è"

La Roma insiste: a Gasperini piace molto, ma Manna continua a essere un pezzo fondamentale per il Napoli, con il patron azzurro che lo considera una figura cruciale per la continuazione del progetto. Così spiega Fabrizio Romano sul suo canale YouTube.

Manna è cruciale per il Napoli

Spiega Romano:

“La Roma che apprezza tanto Giovanni Manna. Ve l’abbiamo raccontato: il direttore del Napoli è però un pezzo importantissimo del progetto e, per Aurelio De Laurentiis, rappresenta una figura fondamentale.

Per questo non è una situazione semplice come può sembrare, ma l’apprezzamento della Roma è assolutamente confermato, soprattutto da parte di Gian Piero Gasperini, che ha grande stima di Giovanni Manna.”

Adeguamento in vista?

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Aurelio De Laurentiis considera Giovanni Manna un elemento centrale per il presente e il futuro del Napoli, al punto da valutarlo circa dieci milioni di euro e non avere alcuna intenzione di lasciarlo partire. Per il direttore sportivo sarebbe inoltre pronto un importante adeguamento dell’ingaggio, insieme al prolungamento del contratto.

Il presidente azzurro vuole quindi blindare il proprio dirigente dopo l’interesse della Roma, con Manna che, almeno al momento, appare destinato a restare ancora a lungo in azzurro. L’attuale accordo con il Napoli scade nel 2029.

In passato non sono mancate alcune tensioni legate al mercato estivo, ma più che il ds riguardavano Antonio Conte: De Laurentiis, infatti, continua a stimare molto il lavoro svolto da Manna.