Forse è Barcellona che fa impazzire gli allenatori, così si spiegano le reazioni di Flick e Xavi (Equipe)

Queste spiegazioni non valgono per Flick, che solo due anni fa era sconosciuto al club e che ancora oggi è attento a mantenere una certa distanza continuando a parlare con i giornalisti in inglese. Tuttavia, anche lui ha ceduto: «In questo momento mostro più emozione, è vero, perché questo club mi ha cambiato completamente. Lo amo davvero, do il meglio di me stesso» L’attaccamento al club è senza dubbio una risposta comune alla situazione generale che sembra accompagnare Xavi e Flick. Il particolare ambiente di un’istituzione, dove ogni segreto dello spogliatoio finisce in prima pagina sui media poche ore dopo, è un’altra. […]

Così come l’arbitraggio sempre più controverso nella Liga, ben lontano dalla calma della Bundesliga. Inoltre, Flick confessa: vorrebbe una maggiore comunicazione con gli arbitri. Per ritrovare finalmente un po’ della sua compostezza tedesca.