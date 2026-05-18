Di Marzio: “Conte e il Napoli si lasceranno, confermo Sarri per la successione”

A Sky Sport 24: "non so chi abbia fatto il primo passo. Tutti i segnali portano a una fine anticipata del rapporto. Tutti e due hanno capito che era il momento di chiudere in anticipo questo rapporto"

Gianluca Di Marzio a Sky Sport parla della fine anticipata tra Conte e il Napoli:

“I segnali portano a una fine anticipata del rapporto, poi se è stata una scelta partita da Conte o viceversa lo spiegheranno lui e De Laurentiis. Credo che Conte e il Napoli si lasceranno. Non so chi abbia fatto il primo passo. Tutti e due hanno capito che era il momento di chiudere in anticipo questo rapporto.

L’anno scorso lo bloccò. Se fosse stato strappo traumatico, non avrebbe contattato altri allenatori.

Confermo il nome di Sarri”.

Di Marzio: “Non credo che la Nazionale abbia bloccato Conte”

Non credo che la Nazionale abbia bloccato Conte, non gli ha detto “vai che ti prendiamo sicuramente”. Vale per lui come per Allegri. Credo che Antonio sia uno dei due tre candidati per andare in Nazionale. Sa che può essere scelto.

Su Sarri va aggiunto un possibile tentativo di Giuntoli di convincerlo a preferire l’Atalanta al Napoli”.

Gotti: “So che Sarri e Giuntoli hanno un grande rapporto di stima reciproca”.

Conte ha parlato in maniera chiara

Massimo Ugolini in serata aveva detto:

Tutte le indiscrezioni che stiamo raccogliendo lasciano pensare, intendere un futuro l’anno prossimo senza Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Poi sappiamo benissimo quello che è successo lo scorso anno. Tutti davano per scontata la sua partenza, poi è rimasto. De Laurentiis si impose, convinse Conte anche prospettando una campagna acquisti faraonica. Quest’anno, però, le cose sono cambiate. Il presidente ha la necessità di abbassare il monte ingaggi. Conte guadagna tanto, può prendere in considerazione l’idea di considerare finito il suo ciclo a Napoli dopo la vittoria dello scudetto, la Supercoppa italiana, la conferma del Napoli in Champions in mezzo a mille difficoltà.

“Questa volta c’è una novità: il presidente ha sondato un altro allenatore nella persona di Maurizio Sarri. Ci sono stati dei contatti, evidentemente questo fa presagire la possibilità che De Laurentiis stia considerando un’eventuale partenza di Antonio Conte. Poi tutto può accadere, sappiamo che il calciomercato riserva tante sorprese. In questo momento tutto ciò che abbiamo raccolto lascia intendere che Antonio Conte stia per concludere la sua avventura a Napoli. Per dovere di cronaca è giusto ricordare quello che è successo lo scorso anno. Ma ieri Conte ha parlato in maniera chiara, ha detto di aver già incontrato De Laurentiis, gli ha prospettato le sue intenzioni. Poi sì le parti si incontreranno, vediamo se succede qualcosa ma l’impressione forte è che Conte stia per salutare Napoli”.