Errore clamoroso del quarto uomo: Neymar sostituito per sbaglio, in diretta mostra il foglio del cambio

Scena difficile da credere durante Santos-Coritiba, 16ª giornata del campionato brasiliano. Neymar era in panchina per un massaggio al polpaccio. Quando il quarto uomo ha alzato il cartello del cambio col numero 7, il brasiliano è schizzato in piedi e si è avvicinato all’arbitro con il parastinco ancora in mano: la sostituzione richiesta dalla panchina era infatti per il numero 31, Escobar, non per lui.

La protesta in diretta tv

Per chiarire l’equivoco, Neymar si è fatto consegnare il foglio ufficiale dei cambi e lo ha mostrato alle telecamere: il numero 31 era effettivamente scritto chiaro nel modulo. L’arbitro però non ha cambiato decisione, ha proceduto con la sostituzione e ha estratto il giallo per le proteste reiterate del brasiliano. Un episodio che richiama in pieno la denuncia di Buffon di qualche mese fa sui limiti del Var che dovrebbe servire a correggere errori come questi — peccato che in Brasile, anche stavolta, il sistema non sia intervenuto.

Que loucura! Neymar acaba substituído após o quarto árbitro errar a placa. O camisa 10 mostrou o papel de substituição com o número correto, que seria de Escobar, camisa 31. #Brasileirão pic.twitter.com/j6DUXh3pWf — ge (@geglobo) May 17, 2026

Una beffa nella beffa

Il Santos ha perso 3-0 in casa, nel campionato Neymar e i suoi sono in difficoltà. Ora la palla passa al giudice sportivo: vista la dinamica documentata dal foglio ufficiale, una revoca dell’ammonizione e provvedimenti sul quarto uomo sono attesi a breve. Sullo sfondo, il movimento brasiliano vive intanto una fase di rinnovamento — Carlo Ancelotti, da poco confermato come CT della Seleção fino ai Mondiali 2030, osserverà con attenzione anche queste micro-vicende: la stabilità mentale di Neymar in vista del Mondiale resta un dossier aperto.