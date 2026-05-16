Con la Fa Cup vinta oggi, Guardiola sale a 41 trofei in carriera: solo Ferguson ne ha vinti di più

Sir Alex ne ha vinti 49. Il Palmares di Pep recita: 14 trofei al Barcellona, 7 al Bayern Monaco e 20 al City. A Manchester ha fatto la storia. Chi verrà dopo di lui avrà un bel da fare

Con la Fa Cup vinta oggi, Guardiola sale a 41 trofei in carriera: solo Ferguson ne ha vinti di più

Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola reacts on the touchline during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Manchester City at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on February 26, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)

Prima la Carabao Cup a marzo e ora la Fa Cup vinta oggi contro il Chelsea: anche in una stagione sotto tono, Pep Guardiola qualcosa la porta sempre a casa. Statene certi. Un allenatore che — nel bene e nel male — ha rivoluzionato il calcio, dando il via a tutta una generazione di tecnici che attinge a piene mani dai suoi insegnamenti. Con il City ha fatto la storia. Chi verrà dopo di lui avrà un bel da fare.

Guardiola sale a 41 trofei in carriera

Il suo enorme palmares recita:

14 trofei col Barcellona: 3 campionati, 3 Supercoppe di Spagna, 2 Champions League, 2 Coppe del Re, 2 Supercoppe europee e 2 Mondiali per Club. Un modo di giocare rimasto nella storia.

Bayern Monaco: 3 campionati tedeschi, 2 Coppe di Germania, 1 Supercoppa Uefa e 1 Mondiale per Club.

20 trofei col City: 6 Premier League, 5 Carabao Cup, 4 Fa Cup, 3 Community Shield, 1 Champions League, 1 Supercoppa europea e 1 Mondiale per Club.

 

Un uomo impegnato

A febbraio, prima del match contro il Newcastle, prese una posizione netta:

Possiamo arrivare sulla Luna, possiamo fare qualsiasi cosa, eppure proprio adesso ci uccidiamo a vicenda. Per cosa? Quando vedo le immagini, mi dispiace, mi fa male. E’ per questo che in ogni posizione in cui posso aiutare parlando per una società migliore, ci proverò e ci sarò. Questo è per i miei figli, la mia famiglia, per voi e le vostre famiglie, per i giocatori, lo staff. Mai, mai nella storia dell’umanità — mai — abbiamo avuto le informazioni davanti agli occhi in modo così chiaro come ora. Il genocidio in Palestina, quello che è successo in Ucraina, quello che è successo in Russia, quello che succede in tutto il mondo — in Sudan, ovunque”.

Criticò anche l’Ice:

Guardate cosa è successo negli Stati Uniti d’America. Renée Good e Alex Pretti sono stati uccisi. Immaginate se lavorasse per il Nhs e cinque, sei [agenti dell’Ice] lo buttassero a terra e gli sparassero dieci colpi. Ditemi, come si può difendere una cosa del genere?”.