Con la Fa Cup vinta oggi, Guardiola sale a 41 trofei in carriera: solo Ferguson ne ha vinti di più

Sir Alex ne ha vinti 49. Il Palmares di Pep recita: 14 trofei al Barcellona, 7 al Bayern Monaco e 20 al City. A Manchester ha fatto la storia. Chi verrà dopo di lui avrà un bel da fare

Prima la Carabao Cup a marzo e ora la Fa Cup vinta oggi contro il Chelsea: anche in una stagione sotto tono, Pep Guardiola qualcosa la porta sempre a casa. Statene certi. Un allenatore che — nel bene e nel male — ha rivoluzionato il calcio, dando il via a tutta una generazione di tecnici che attinge a piene mani dai suoi insegnamenti. Con il City ha fatto la storia. Chi verrà dopo di lui avrà un bel da fare.

Guardiola sale a 41 trofei in carriera

Il suo enorme palmares recita:

14 trofei col Barcellona: 3 campionati, 3 Supercoppe di Spagna, 2 Champions League, 2 Coppe del Re, 2 Supercoppe europee e 2 Mondiali per Club. Un modo di giocare rimasto nella storia.

Bayern Monaco: 3 campionati tedeschi, 2 Coppe di Germania, 1 Supercoppa Uefa e 1 Mondiale per Club.

20 trofei col City: 6 Premier League, 5 Carabao Cup, 4 Fa Cup, 3 Community Shield, 1 Champions League, 1 Supercoppa europea e 1 Mondiale per Club.

Un uomo impegnato

A febbraio, prima del match contro il Newcastle, prese una posizione netta:

“Possiamo arrivare sulla Luna, possiamo fare qualsiasi cosa, eppure proprio adesso ci uccidiamo a vicenda. Per cosa? Quando vedo le immagini, mi dispiace, mi fa male. E’ per questo che in ogni posizione in cui posso aiutare parlando per una società migliore, ci proverò e ci sarò. Questo è per i miei figli, la mia famiglia, per voi e le vostre famiglie, per i giocatori, lo staff. Mai, mai nella storia dell’umanità — mai — abbiamo avuto le informazioni davanti agli occhi in modo così chiaro come ora. Il genocidio in Palestina, quello che è successo in Ucraina, quello che è successo in Russia, quello che succede in tutto il mondo — in Sudan, ovunque”.

Criticò anche l’Ice:

“Guardate cosa è successo negli Stati Uniti d’America. Renée Good e Alex Pretti sono stati uccisi. Immaginate se lavorasse per il Nhs e cinque, sei [agenti dell’Ice] lo buttassero a terra e gli sparassero dieci colpi. Ditemi, come si può difendere una cosa del genere?”.