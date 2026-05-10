Guardiola gufa l’Arsenal in conferenza: “Forza Irons” e mima il simbolo del West Ham – VIDEO
I Gunners affronteranno oggi il West Ham (gli Irons appunto) con il City a -2. City che ieri ha battuto il Brentford grazie ai gol di Doku, Haaland e Marmoush.
Chi lo dice che anche uno dei più grandi allenatori al mondo non possa lasciarsi andare alla sempreverde pratica del gufaggio? D’altronde i successi calcistici si basano anche sui demeriti degli avversari, soprattutto quando il destino non è più nelle proprie mani. Ieri il Manchester City di Guardiola si è sbarazzato del Brentford grazie ai gol di Doku, Haaland e Marmoush, portandosi a -2 dall’Arsenal, che oggi affronterà il West Ham — gli “Irons” — bisognoso di punti salvezza. E allora, dacci dentro con la gufata, Pep.