Guardiola gufa l’Arsenal in conferenza: “Forza Irons” e mima il simbolo del West Ham – VIDEO

I Gunners affronteranno oggi il West Ham (gli Irons appunto) con il City a -2. City che ieri ha battuto il Brentford grazie ai gol di Doku, Haaland e Marmoush.

Guardiola gufa l’Arsenal in conferenza: “Forza Irons” e mima il simbolo del West Ham – VIDEO

Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola reacts on the touchline during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Manchester City at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on February 26, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)

Chi lo dice che anche uno dei più grandi allenatori al mondo non possa lasciarsi andare alla sempreverde pratica del gufaggio? D’altronde i successi calcistici si basano anche sui demeriti degli avversari, soprattutto quando il destino non è più nelle proprie mani. Ieri il Manchester City di Guardiola si è sbarazzato del Brentford grazie ai gol di Doku, Haaland e Marmoush, portandosi a -2 dall’Arsenal, che oggi affronterà il West Ham — gli “Irons” — bisognoso di punti salvezza. E allora, dacci dentro con la gufata, Pep.

La gufata di Guardiola va virale

Un “Come on you Irons”, con le mani incrociate a mimare i martelli simbolo della squadra londinese, una risatina e poi via, lasciando la stanza tra le risate dei giornalisti. Iconico, a dir poco.

 

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Ormai lo stesso Pep, sembra proprio privo di freni. Avevi così ironicamente commentato Psg-Bayern: “Il giorno prima ho controllato il calendario, ho visto PSG-Bayern e ho pensato: che partita disastrosa. Gli allenatori non sono bravi, Luis, Vinny… Giocatori davvero scarsi. Io amo il calcio inglese, quindi ho scelto Stockport”.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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