Guardiola gufa l’Arsenal in conferenza: “Forza Irons” e mima il simbolo del West Ham – VIDEO

La gufata di Guardiola va virale

Un “Come on you Irons”, con le mani incrociate a mimare i martelli simbolo della squadra londinese, una risatina e poi via, lasciando la stanza tra le risate dei giornalisti. Iconico, a dir poco.

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Ormai lo stesso Pep, sembra proprio privo di freni. Avevi così ironicamente commentato Psg-Bayern: “Il giorno prima ho controllato il calendario, ho visto PSG-Bayern e ho pensato: che partita disastrosa. Gli allenatori non sono bravi, Luis, Vinny… Giocatori davvero scarsi. Io amo il calcio inglese, quindi ho scelto Stockport”.