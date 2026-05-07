Alla Gazzetta: "I gio­ca­tori devono avere que­sta volontà e que­sto desi­de­rio di cen­trare l’obiet­tivo. Leao? È capace di cose egre­gie, ma gli difetta la con­ti­nuità di ren­di­mento"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha analizzato il momento complicato del Milan, reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo e coinvolto, suo malgrado, nella bagarre per un posto in Champions League.

Secondo l’ex centrocampista rossonero, le responsabilità non sarebbero da attribuire in modo pesante ad Allegri: poche le colpe del tecnico.

Allegri al Milan, Donadoni: “I giocatori devono centrare l’obiettivo”

“E’ lecito avere timori che la Cham­pions possa sfug­gire. Il cam­mino dell’ultimo mese e mezzo non è stato posi­tivo ed è que­sto il momento in cui deve venir fuori il carat­tere. Il Milan resta in van­tag­gio, ma non può più sba­gliare né pen­sare di ammi­ni­strare: ser­vono i tre punti già con­tro l’Ata­lanta per­ché la Roma sta andando forte.”

La fles­sione della squa­dra è anche colpa del tec­nico?

“Il valore di Alle­gri è cono­sciuto e rico­no­sciuto da tutti. In campo vanno i gio­ca­tori che devono avere que­sta volontà e que­sto desi­de­rio di cen­trare l’obiet­tivo. Un alle­na­tore può tra­smet­terti le sue moti­va­zioni, ma poi… lui resta in pan­china e non può segnare.”

Donadoni su Leao: “Capace di cose egregie, ma senza continuità”

“Nel momento in cui il Milan ottiene risul­tati, Leao non viene chiac­chie­rato, men­tre periodi come que­sto, è quasi sem­pre nell’occhio del ciclone. Lui è capace di cose egre­gie, ma gli difetta la con­ti­nuità di ren­di­mento: se fa il salto di qua­lità, può essere un top, altri­menti con­ti­nuerà ad alter­nare alti e bassi come ora.”

Se il Milan non entrasse in Cham­pions…

“Non qua­li­fi­carsi per la Cham­pions ren­de­rebbe la sta­gione nega­tiva per­ché il Milan sarebbe fuori per due anni di fila dalla coppa euro­pea più impor­tante. Que­sti pen­sieri, però, la squa­dra non deve averli: la paura e la ten­sione rischiano di bloc­carti. Meglio rac­co­gliere tutte le ener­gie pos­si­bili e con­cen­trarle sul dare il mas­simo.”