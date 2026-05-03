Disastro Milan, ora Allegri rischia di perdere la Champions (e la Nazionale)

Il Milan perde 2-0 a Sassuolo, ora rischia seriamente di perdere la Champions League. La squadra di Max Allegri si trova a -5 dal Como quinto, aspettando la Roma che giocherà domani contro la Fiorentina e che potrebbe scavalcare i lariani, portando i rossoneri solo a -3 punti dall’uscita dalla zona Champions. Il Milan ha giocato in dieci per 70 minuti di gara. Per Allegri, simbolo del calcio semplice, è una brutta batosta. Peraltro nella settimana di Psg-Bayern e nella settimana in cui è stato accreditato di poter diventare ct della Nazionale (il favorito resta Mancini, soprattutto perché guadagna di meno).

Sassuolo-Milan, la partita

Il match lo sblocca Domenico Berardi dopo quattro minuti di gioco; col mancino piazza un tiro a giro basso su cui Maignan non può nulla; dodicesimo centro in carriera contro il Milan, che è la vittima preferita dell’ala neroverde. Il portiere rossonero, però, salva la sua squadra quando Nzola è vicino al raddoppio due minuti dopo.

Al 18esimo la prima vera occasione del Milan, Leao non riesce a sfruttare un passaggio sbagliato della difesa del Sassuolo e sbaglia davanti alla porta tirando fuori. Rossoneri che restano in dieci quando al 24esimo Tomori riceve il rosso per doppia ammonizione.

Il secondo tempo si apre con il 2-0 neroverde firmato da Laurienté al 47esimo; dopo un triangolo con Thorstvedt, il francese conclude a rete dal limite dell’area di rigore. Una reazione timida da parte del Milan, che non riesce ad essere incisivo neanche dopo aver cambiato l’attacco e aver inserito Santiago Gimenez e Christian Pulisic, togliendo Rafa Leao e Christopher Nkunku.

Il Napoli, con una vittoria a Como, avrebbe blindato il secondo posto

Con il pareggio del Napoli contro il Como 0-0, gli azzurri non sono riusciti a blindare il secondo posto andando a +5 sul Milan; con questa sconfitta dei rossoneri, gli azzurri restano a +3 a tre giornate dalla fine. E’ anche vero che il Napoli affrontava una squadra qualitativamente migliore del Sassuolo e che sta lottando per un posto in Champions.

Ora c’è da considerare anche il discorso Juventus, che alle 18 giocherà contro il Verona già retrocesso; i bianconeri, in caso di vittoria, raggiungerebbero a pari punti la squadra di Allegri, andando a -3 dal Napoli e mettendo pressione agli azzurri per il secondo posto.