Conte sta per concludere la sua avventura a Napoli, De Laurentiis ha sondato Sarri (Sky Sport)

È praticamente finita. Ugolini: "L'impressione forte è che Conte stia per salutare Napoli". È pronto Sarri già contattato.

E finita. Antonio Conte è al passo d’addio (siamo ben oltre il 70%). Lascerà Napoli, l’ufficializzazione la darà Aurelio De Laurentiis dopo Napoli-Udinese domenica prossima (in programma alle 18). Non a caso i bookmakers lo danno già in corsa per la Juventus.

Ecco cosa dice Massimo Ugolini in collegamento a Sky Sport 24

“Tutte le indiscrezioni che stiamo raccogliendo lasciano pensare, intendere un futuro l’anno prossimo senza Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Poi sappiamo benissimo quello che è successo lo scorso anno. Tutti davano per scontata la sua partenza, poi è rimasto. De Laurentiis si impose, convinse Conte anche prospettando una campagna acquisti faraonica. Quest’anno, però, le cose sono cambiate. Il presidente ha la necessità di abbassare il monte ingaggi. Conte guadagna tanto, può prendere in considerazione l’idea di considerare finito il suo ciclo a Napoli dopo la vittoria dello scudetto, la Supercoppa italiana, la conferma del Napoli in Champions in mezzo a mille difficoltà.

Ieri Conte ha parlato in maniera chiara

“Questa volta c’è una novità: il presidente ha sondato un altro allenatore nella persona di Maurizio Sarri. Ci sono stati dei contatti, evidentemente questo fa presagire la possibilità che De Laurentiis stia considerando un’eventuale partenza di Antonio Conte. Poi tutto può accadere, sappiamo che il calciomercato riserva tante sorprese. In questo momento tutto ciò che abbiamo raccolto lascia intendere che Antonio Conte stia per concludere la sua avventura a Napoli. Per dovere di cronaca è giusto ricordare quello che è successo lo scorso anno. Ma ieri Conte ha parlato in maniera chiara, ha detto di aver già incontrato De Laurentiis, gli ha prospettato le sue intenzioni. Poi sì le parti si incontreranno, vediamo se succede qualcosa ma l’impressione forte è che Conte stia per salutare Napoli”.