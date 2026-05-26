“Allegri ha già un accordo biennale col Napoli” (Di Marzio)
Confermato l'incontro romano con Italiano che dovrà liberarsi dal Bologna. Nel frattempo Max è stato bloccato. Ora deciderà De Laurentiis
Nel magico e spietato mondo del calciomercato, le certezze granitiche hanno la stessa aspettativa di vita di un gatto in tangenziale. Non fai in tempo ad assimilare una indiscrezione, a metabolizzare l’identikit di una prima scelta assoluta, che il frullatore mediatico si rimette in moto per smentire tutto e il contrario di tutto nel giro di sessanta minuti.
Eravamo rimasti, fino a poco fa, al famoso blitz romano di Vincenzo Italiano. Il tecnico è il favorito per la panchina del Napoli, Alfredo Pedullà ha scritto che è la priorità del Napoli e Massimiliano Allegri è stato malinconicamente declassato a lussuoso “piano di emergenza”, buono solo in caso di catastrofi contrattuali.
Il patto d’acciaio con Max
Per Gianluca Di Marzio le cose non stanno proprio così. L’esperto di mercato di Sky Sport ha lanciato un aggiornamento sui propri canali social che dipinge uno scenario diverso. È confermato l’incontro di Italiano con il Napoli (non è chiaro se di persona o solo attraverso i suoi agenti). Ma cambia il ruolo di Max: l’ex tecnico della Juventus e Milan sarebbe tutt’altro che una comparsa rassegnata in attesa di eventi.
“Contatti positivi con Italiano, che dovrà parlare con il Bologna. Nel frattempo resiste Allegri, con cui il club azzurro ha già un accordo di massima per un contratto biennale.”
Quindi il tecnico livornese avrebbe già un accordo con il Napoli. Resterebbe in attesa. Intanto Italiano dovrà sbrigare le sue pratiche burocratiche e istituzionali con la dirigenza del Bologna.
L’ultima parola, ovviamente, spetta ad Aurelio De Laurentiis.