De Zerbi sta facendo miracoli al Tottenham, il Guardian: “Emana carisma e ha portato autorevolezza”

Gli Spurs hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva, contro l'Aston Villa 2-1; non accadeva da agosto che ne vincessero due di fila. Il Guardian: "Sembrava che a lottare per un posto in Champions fosse il Tottenham, non il Villa".

Il Tottenham ha vinto contro l’Aston Villa 2-1, portandosi a +1 dalla zona retrocessione; seconda vittoria consecutiva per Roberto De Zerbi da quando siede sulla panchina degli Spurs; non accadeva da agosto che vincessero due partite di fila. I giocatori sembrano aver ritrovato fiducia con il nuovo tecnico e ora la salvezza è possibile; sarà importante il prossimo match, lunedì 11, contro il Leeds, altro club che cerca la salvezza aritmetica in Premier League.

Il Tottenham si sta rialzando dalla crisi grazie a De Zerbi

A maggio, scrive il Guardian, il Tottenham sembra aver ingranato, con i giocatori in sintonia con le idee di De Zerbi. “Durante la partita, anche dal rumore dei tifosi, sembrava che fossero gli Spurs la squadra in forma e in corsa per la Champions League“. Tottenham che si è mostrato superiore agli avversari in ogni zona di campo.

Il dato preoccupante per l’Aston Villa è che ora gli Spurs hanno più vittorie in trasferta in campionato rispetto a loro, e le due squadre sono distanziate da 21 punti. Ora non sorprende più, scrive il quotidiano britannico, che De Zerbi sia convinto di poterle vincere tutte da qui alla fine della stagione.

“De Zerbi ha superato tatticamente Emery, emana carisma e ha portato un’autorevolezza che i suoi predecessori non avevano. Ma ha anche migliorato rapidamente questa squadra, valorizzandone i punti di forza“, conclude il Guardian.