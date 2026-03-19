Calciomercato Napoli, Manna in Inghilterra per studiare i possibili colpi estivi: occhi puntati su Gomes (Schira)
Su Tuttosport: "Come vice Di Lorenzo, il club continua a seguire Valincic della Dinamo Zagabria. Nei piani azzurri c’è pure il possibile acquisto di un difensore centrale e di un esterno d’attacco di piede destro
Nonostante ci sia un finale di campionato tutto da vivere, il Napoli sta già programmando gli acquisti estivi: la squadra non andrà rifondata, ma puntellata in alcuni punti chiave. In tal senso, Manna vuole pescare ancora in Premier League. Ne parla Nicolò Schira su Tuttosport.
Manna in Inghilterra: i dettagli
Si legge su Tuttosport:
Non è passata inosservata in questi giorni la presenza del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, in Inghilterra. A centrocampo non è un mistero che sia nei piani l’acquisto di uno specialista per completare il reparto. Fari puntati su Joao Gomes del Wolverhampton: contatti e dialoghi già avviati da settimane con i rappresentanti del giocatore capitanati da Carlos Leite. Per il classe 2001 bisogna provare a muoversi in anticipo, visto che piace pure al Manchester United. Motivo per cui Manna è già entrato in azione.
Così come resta nei programmi l’acquisto di un terzino, che possa fungere da vice Di Lorenzo e crescere all’ombra del capitano degli ultimi due Scudetti. Fari puntati sul croato Moris Valincic della Dinamo Zagabria, cercato in passato anche dall’Inter. Occhio però alla possibilità di cogliere oltremanica qualche opportunità per l’out destro.
Nei piani azzurri c’è pure il possibile acquisto di un difensore centrale e di un esterno d’attacco di piede destro, al netto della volontà di riscattare Alisson Santos dallo Sporting (operazione da 16,5 milioni) e Eljif Elmas (si cercherà uno sconto sui 16 milioni pattuiti l’estate scorsa col Lipsia).