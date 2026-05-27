De Laurentiis si è dato una settimana per decidere l’allenatore del Napoli (Ansa)

Per l'Ansa è un testa a testa, il che significa che il successore di Conte sarà scelto di corto muso. Italiano oggi incontra il Bologna che lo libererà senza alcuna opposizione

L’agenzia Ansa ci informa che è volata a due per la panchina del Napoli. Sarebbe un testa a testa, il che significa che il successore di Conte sarà scelto di corto muso.

De Laurentiis sta assumendo informazioni sui due tecnici

In lizza, come è ormai noto, sono Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano.

Per l’Ansa

“Le possibilità per Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri sembrano, almeno in apparenza, essere le stesse”.

L’agenzia di stampa scrive:

De Laurentiis sta assumendo una serie di informazioni sui due tecnici, sta valutando i pro e i contro delle diverse soluzioni e alla fine sceglierà. Il presidente si è dato al massimo un’altra settimana di tempo per arrivare a una decisione che in ogni caso vuole prendere prima di salire sull’aereo che lo porterà a Los Angeles dove conta di trattenersi per diversi giorni.

Il Bologna non farà nulla per trattenere Italiano

Il Napoli continua ad avere contatti su entrambi i fronti. Domani peraltro è il giorno dell’incontro tra Italiano e il Bologna. Il tecnico ha ancora un anno di contratto con il club rossoblù. Ma, come scritto stamattina, il Bologna non muoverà un dito per trattenerlo. Sono ben contenti che il tecnico siciliano trovi una squadra all’altezza delle sue ambizioni. A Bologna Italiano guadagna tre milioni netti all’anno. Una tombola considerando che ha chiuso i campionati all’ottavo e al nono posto, anche se ha vinto una storica Coppa Italia. Possiamo dire che con ogni probabilità il Bologna è stata la squadra in cui Italiano ha fatto peggio nella sua carriera.

Con Allegri ci sarebbe un’intesa sul contratto biennale. Ricordiamo che Allegri già una volta è subentrato ad Antonio Conte. È successo nel lontano 2014 quando Conte si dimise e il livornese venne accolto a Torino da sputi, calci, uova, per poi vincere cinque campionati di fila.

Scrive l’Ansa che

affidarsi a Italiano, invece, a giudizio di molti napoletani sarebbe una scommessa, una di quelle tanto care a De Laurentiis che potrebbe rivelarsi vincente ma che potrebbe anche essere destinata a tramutarsi in un fallimento.