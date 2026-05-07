De Laurentiis, salta la cittadinanza onoraria. Malumori in consiglio comunale

La cittadinanza onoraria per Aurelio De Laurentiis può attendere. Ieri è mancato il numero legale in consiglio comunale e così non è stata approvata la proposta di Forza Italia. Ma ci sono malumori in Consiglio sull’ipotesi di conferire la cittadinanza onoraria al presidente del Napoli. Ne scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Antonio Di Costanzo.

Repubblica ricorda le parole di Luigi Carbone esponente della maggioranza, di Napoli Solidale-Europa Verde. Carbone ricorda le parole di Adl il giorno del conferimento ella cittadinanza a Luciano Spalletti: “I napoletani sono dei perdenti perché non sono mai contenti. Vengo da una famiglia con sette zii napoletani, sono degli scassacazzi…”.

La proposta è di Forza Italia

La proposta della cittadinanza onoraria è arrivata su proposta di Forza Italia, dei tre consiglieri comunali Salvatore Guangi, Iris Savastano, Gennaro Demetrio Paipais. Ovviamente la questione è rinviata, non è che è saltata. Ma ieri non se n’è fatto niente. Il capogruppo del Pd Gennaro Acampora ha poi sottolineato che il tema necessità di un’ampia condivisione e della presenza in aula di sindaco e vicesindaco. Dev’essere – secondo lui – una decisione condivisa anche con la giunta.

Recentemente la cittadinanza onoraria a De Laurentiis era stata anticipata e caldeggiata dal sindaco Gaetano Manfredi. Tra i due il rapporto non è idilliaco soprattutto per quel che concerne la questione stadio ma anche perché caratterialmente sono a dir poco distanti. Ma chissà che poi alla fine non trovino un accordo e De Laurentiis si faccia piacere lo stadio Maradona che comunque sta seguendo un iter di ristrutturazione. Dello stadio privato non v’è traccia.