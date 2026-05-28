De Laurentiis indagato per abuso edilizio al Maradona

Repubblica. Si stava costruendo un punto ristoro senza la necessaria licenza edilizia. Sono arrivati i vigili e hanno bloccato tutto. Anche per questo domenica era furioso col sindaco Manfredi

Repubblica dà la notizia e allo stesso tempo fa una riflessione: ecco perché De Laurentiis domenica sera, nella surreale conferenza stampa congiunta (a metà) con Conte, ha sparato zero sul sindaco Manfredi sulla questione stadio definendolo anche juventino. Manfredi nei giorni successivi ha ricordato che da quando è lui primo cittadino, Adl ha già annunciato la costruzione di tre stadi in tre luoghi diversi e nulla si è mai visto nemmeno un progetto.

La notizia è che De Laurentiis è indagato per abuso edilizio al Maradona. Si stava costruendo un punto ristoro senza la necessaria licenza edilizia. E ora i vigilia hanno messo la struttura sotto sequestro e il presidente del Napoli è indagato.

Il gip ha convalidato il sequestro della struttura

Scrive Repubblica con Alessio Gemma:

“Un punto ristoro da realizzare in tribuna autorità. Pedane, pannelli, lavori in corso allo stadio Maradona: arrivano i vigili urbani e scoprono che non c’è il permesso per costruire. Scatta il sequestro della struttura per “il reato di abuso edilizio ad opera di Aurelio De Laurentiis che nella sua qualità di amministratore del Napoli commissionava le opere”. Così scrivono gli agenti. Il caso finisce davanti al giudice per le indagini preliminari che il 18 maggio convalida il sequestro. Ora la società potrebbe impugnare il provvedimento, smontare e spegnere sul nascere la vicenda giudiziaria”.

Repubblica racconta che il tutto è cominciato il 7 maggio col sopralluogo di due vigili urbani (probabilmente su segnalazione, aggiungiamo noi). Fotografano lo stato dei lavori in tribuna.

De Laurentiis si stava costruendo un’atra ristoro da 15 metri quadri

“Si tratta di un volume di 150 metri quadrati, altezza di circa 3 metri e mezzo, realizzato in pannelli coibentati, perimetro in cartongesso, tre pedane

in legno per il calpestio che poggiano su una struttura metallica, due vani wc. Previsti impianti “idroelettrici e di climatizzazione””.

I vigili urbani chiedono la licenza edilizia e il direttore dei lavori esibisce una delibera di settembre 2025 con cui la giunta Manfredi ha approvato

una richiesta del club: tre nuove sale “hospitality” per le esigenze della società.

Il Comune diede l’ok in cambio dell’aumento di quasi 30 mila euro del canone di concessione pagato dal Napoli.

Ma quella delibera non costituisce licenza edilizia come ha confermato il giudice che ha convalidato il sequestro.