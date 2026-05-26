Pistocchi: “La conferenza De Laurentiis-Conte mi ha messo una grande tristezza”

È sembrata l’ultima triste messa in scena di due attorucoli di avanspettacolo, pronti a dare in pasto a tutti la più macabra e imbarazzante versione di loro stessi. No, la conferenza di Conte e De Laurentiis non è degna della dimensione raggiunta dal Napoli e sia la trivialità del patron sia le smorfie evitabili di Conte hanno contribuito a creare un imbarazzo palpabile. Non possiamo non essere d’accordo con Maurizio Pistocchi che su X ha commentato così il triste spettacolo.

Pistocchi sulla conferenza De Laurentiis-Conte

Scrive Pistocchi su X:

“La gente ha riso, a me personalmente questa press Conference, con il cellulare che squilla, De Laurentiis che straparla, e Conte che pubblicamente lo deride ha messo una grande tristezza. Per l’immagine disgregante che da del Napoli e per il poco rispetto che Conte dimostra verso il suo-generoso-datore di lavoro. C’è modo e modo, anche di lasciarsi e bisogna che a Conte qualcuno lo spieghi.”

Aggiungiamo noi che avrebbero fatto decisamente meglio a evitare questa conferenza che giunta non è stata visto che poi Conte si è alzato e se n’è andato.

Sul futuro allenatore del Napoli