Pistocchi: “La conferenza De Laurentiis-Conte mi ha messo una grande tristezza”

Su X: "Offre un'immagine disgregante del Napoli. Conte che pubblicamente deride Adl, così dimostra poco rispetto verso il suo-generoso-datore di lavoro"

Pistocchi: “La conferenza De Laurentiis-Conte mi ha messo una grande tristezza”

È sembrata l’ultima triste messa in scena di due attorucoli di avanspettacolo, pronti a dare in pasto a tutti la più macabra e imbarazzante versione di loro stessi. No, la conferenza di Conte e De Laurentiis non è degna della dimensione raggiunta dal Napoli e sia la trivialità del patron sia le smorfie evitabili di Conte hanno contribuito a creare un imbarazzo palpabile. Non possiamo non essere d’accordo con Maurizio Pistocchi che su X ha  commentato così il triste spettacolo.

Pistocchi sulla conferenza De Laurentiis-Conte

Scrive Pistocchi su X:

“La gente ha riso, a me personalmente questa press Conference, con il cellulare che squilla, De Laurentiis che straparla, e Conte che pubblicamente lo deride ha messo una grande tristezza. Per l’immagine disgregante che da del Napoli e per il poco rispetto che Conte dimostra verso il suo-generoso-datore di lavoro. C’è modo e modo, anche di lasciarsi e bisogna che a Conte qualcuno lo spieghi.”

Aggiungiamo noi che avrebbero fatto decisamente meglio a evitare questa conferenza che giunta non è stata visto che poi Conte si è alzato e se n’è andato.

Sul futuro allenatore del Napoli

Salutato il salentino, è ora di capire chi sarà il prossimo allenatore del Napoli e tutte le strade sembrano portare a Italiano, da sempre stimato da De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il tecnico di Karlsruhe sarebbe ormai vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli, con un contratto triennale pronto e firma prevista dopo la separazione dal Bologna.

La scelta sarebbe maturata dopo il progressivo allontanamento dell’ipotesi Massimiliano Allegri, ritenuta non percorribile per diversi motivi, tra cui le possibili reazioni della piazza e alcune incertezze legate ai costi dell’operazione e alla sua uscita dal Milan.

Nella giornata odierna, ulteriori conferme sono arrivate anche da Massimo D’Alessandro e Alfredo Pedullà, che hanno indicato Italiano come profilo sempre più centrale nelle valutazioni del club.