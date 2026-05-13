De Bruyne in dubbio anche per Pisa-Napoli
Filtra cauto ottimismo, scrive il quotidiano, di poterlo rivedere, ma le sue condizioni sono da valutare. Chi non ci sarà sicuramente è Politano (squalificato), ma anche Neres e Lukaku.
Kevin De Bruyne ha saltato l’ultimo match del Napoli contro il Bologna per un trauma al volto rimediato in allenamento, che gli è costato quattro punti di sutura sullo zigomo. La sua presenza è però in dubbio anche per la partita contro il Pisa, che si giocherà lunedì sera alle 20.45 (salvo cambi di programma in seguito al ricorso al Tar da parte della Lega Serie A).
De Bruyne rischia di saltare anche Pisa-Napoli
Come riportato dal Corriere dello Sport:
Da valutare soprattutto le condizioni di Kevin De Bruyne. Lo staff medico monitorerà la situazione nelle prossime ore, anche se filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di rivederlo tra i convocati.
Gli altri azzurri che salteranno il match
Il Corriere dello Sport ricorda gli altri giocatori del Napoli che non saranno presenti lunedì 18 maggio:
Sicuramente indisponibile, Matteo Politano. L’esterno azzurro dovrà scontare un turno di squalifica dopo l’ammonizione rimediata contro il Bologna. Restano indisponibili David Neres e Romelu Lukaku. Per il belga, in particolare, il Napoli continua a confrontarsi con la federazione del Belgio per valutare un possibile ritorno in patria, dove Big Rom, che è in scadenza nel 2027, potrebbe proseguire il percorso riabilitativo in vista del Mondiale.