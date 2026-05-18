“Conte via da Napoli al 70%. Su Sarri c’è anche l’Atalanta” (Sky Sport)

Massimo Ugolini: "Allegri e Grosso sono nomi che non entusiasmano De Laurentiis. Non dimentichiamo che Conte ha ancora un anno di contratto a 8 milioni netti"

Massimo Ugolini in collegamento a Sky Sport 24 parla del futuro di Conte e del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Le parole di Conte possono essere interpretate anche come parole di commiato però sappiamo bene quello che è successo un anno fa: forte pressing di De Laurentiis che ha indotto il tecnico del quarto scudetto a restare. È stato un anno difficile ma positivo. Secondo posto, Supercoppa. Ieri Conte in maniera diretta non si è accollato la responsabilità degli infortuni che hanno condizionato la rincorsa scudetto. L’incontro tra i due c’è stato un mesetto fa.

De Laurentiis ha sondati altri allenatori tra cui Sarri

Nel gioco percentuali, diciamo Conte no 70% Conte sì 30%.

La novità è che De Laurentiis ha sondato anche altri allenatori, innanzitutto Maurizio Sarri il cui eventuale ritorno condizionato anche dal corteggiamento dell’Atalanta.

Se Sarri va all’Atalanta, il Napoli che fa? Sono stati proposti Grosso e Allegri ma sono nomi che in questo momento non accendono particolarmente l’interesse del presidente. E allora in quel caso perché non restare con Conte? La situazione è abbastanza chiara e allo stesso tempo potrebbe essere molto confusa.

Analizzando le parole di Conte, il fatto che il presidente deve abbassare età media, monte ingaggi, non vuole fare campagna faraonica, potrebbe pensare di scegliere un sostituto del tecnico. Il quale però ha ancora un altro anno di contratto a circa 8 milioni netti.