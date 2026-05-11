Conte: “Non è la prima volta che andiamo sotto 2-0, non è un caso”

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della sfida contro il Bologna al Maradona

Napoli-Bologna 2-2, Conte a Dazn

“Quando vai a pressare, devi pressare forte, altrimenti corri solamente e fai solo fatica. Dovevamo essere più cattivi nel discorso della pressione. Ritrovarsi sotto 2-0 non è la prima volta che accade, quindi non è un caso. Bisogna essere più cattivi. Non è la prima volta che era successo. Abbiamo recuperato anche giustamente, abbiamo provato a vincere. Se non le puoi vincere non le devi perdere. È stata la beffa finale, non penso che la meritassimo però ci sta. Adesso bisogna recuperare energie, mancano due partite. Dobbiamo cercare di conquistare la Champions nelle due partite e fare del nostro meglio. Abbiamo impiegato forza energia determinazione. A volte il diavolo ci può mettere la coda e ce l’ha messa”.

Hojlund più sicuro rispetto all’inizio dell’anno.

“Hojlund è l’unico attaccante della rosa, sta giocando sempre lui. Avrebbe dovuto avere la possibilità di riposare, è giovane, ha tanta energia. Ci sono momento in cui devi attaccare la profondità, altri in cui devi proteggere il pallone. Ha solo 23 anni e ha ampi margini di miglioramento, lavora per la squadra, non gli si può chiedere niente”.

Alisson il nuovo Kvara?

“Sta crescendo di partita in partita, sta facendo molto bene, allo Sporting Lisbona non aveva mai cominciato una partita da titolare. È cresciuto tantissimo, ha margini di miglioramento. Quando cominciano a conoscerti, diventa tutto più difficile”.