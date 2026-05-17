Conte-Napoli, “ci sarò il prossimo anno” si può dire, mentre “andrò via” no perché manca ancora una partita

Dopo le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, che ha di fatto confessato di aver già parlato col presidente De Laurentiis e quindi preso una decisione sul suo futuro, negli studi di Dazn ci si chiede: Conte resta o va via?

Giaccherini subito: “Va via”

Ciro Ferrara interviene: “Ascoltavo con attenzione, eppure io credo che resti. È una decisione già presa”

A Dazn commentano che “ci sarò il prossimo anno” oggi si può dire, mentre “andrò via”, non si può perché manca ancora una partita.

Ferrara però insiste: “Per me rimarrà al Napoli”

Giaccherini: “Per me andrà. vedendolo anche con una faccia un po’ moscia”.

Ferrara: “Andrà significa che si deve dimettere”

Giaccherini: “può darsi che abbiano trovato un accordo. Resto col dubbio anche io, ma lo vedo meno entusiasta. Il fatto che vada via non è per i risultati. Non so se per stimoli o per un progetto diverso”

Ferrara: “Non lo so, Io dico “primo e molto probabilmente secondo posto in due anni, scudetto e Supercoppa, poi c’è da fare la valutazione con gli infortuni e l’eliminazione in Champions. Per come è lui che dà davvero tutto ed è stremato da questo carico, ha una pressione addosso. Poi bisogna andare dentro alle difficoltà di quest’anno”