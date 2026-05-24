Conte e De Laurentiis parleranno in conferenza congiunta

Come accadde con Benitez, l'addio del tecnico viene dato insieme al presidente. Conte ha chiuso a Napoli con un primo e un secondo posto

Conte e De Laurentiis parleranno in conferenza congiunta

Mg Napoli 23/05/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Cagliari / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Antonio Conte-Aurelio De Laurentiis

Antonio Conte non parlerà a Dazn. Ma lo farà in conferenza stampa. Conferenza congiunta con Aurelio De Laurentiis. Come accadde per Benitez. L’addio viene dato di comune accordo. Il Napoli dà prova di unità di intenti e di visione, anche nel giorno di una separazione che per noi del Napolista è dolorosa, magari per altri no. È la vita.

 