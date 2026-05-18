Conte e De Laurentiis insieme a Los Angeles per il Mondiale

Repubblica: Conte sarà ct oppure ancora allenatore del Napoli? Tra una settimana si saprà. Ci sono anche gli otto milioni netti del contratto

Ci si può separare e allo stesso tempo continuare a frequentarsi? Sarebbe piuttosto singolare. Repubblica, con Marco Azzi, scrive che De Laurentiis ha invitato a giugno Antonio Conte a Los Angeles per seguire insieme alcune partite del Mondiale? Ma come? Quelle di ieri sono parse le parole d’addio dell’allenatore leccese che però, come al solito, ama creare suspence sul suo futuro. Anche il presidente ama comportarsi così. Si divertono allo stesso modo, tenendo sulla corda ambiente e stampa. Ancora una settimana di attesa, con ogni probabilità. È bene non dare per scontata la separazione. Lo scorso anno, i due non si parlavano da mesi, Allegri era sull’uscio della porta, eppure accadde quel che accadde. Con la vittoria dello scudetto e con De Laurentiis che offrì il mondo al suo allenatore, compreso un mercato stellare che poi, però, alla prova dei fatti si è rivelato disastroso.

C’è in ballo un contratto da 8 milioni netti

Repubblica scrive che il loro rapporto personale non è in discussione, tant’è che il presidente lo ha invitato per giugno a Los Angeles. Ma allora non si separano?

Scrive:

Non è ancora chiaro, invece, se i due tra un mese staranno ancora lavorando insieme per la causa azzurra. Resta in piedi infatti l’ipotesi alternativa

della chiamata della Nazionale, che darebbe una lettura più comprensibile al curioso rendez-vous negli Usa tra De Laurentiis e il suo attuale allenatore, se intanto avrà acquisito un ruolo super partes come ct. Sullo sfondo lo scenario meno probabile: quello della vacanza in coppia da divorziati.

Infine il commento alle dichiarazioni di ieri:

Parole che saprebbero di addio, se non ci fossero in ballo un contratto da 8 milioni netti (in scadenza nel 2027) e il viaggio americano già programmato per giugno.