E alla fine il vituperato Allegri è ancora vivo

È il giorno di Gasperini e di Allegri. Se il campionato finisse oggi, Roma e Milan giocherebbero la prossima Champions. Hanno fin qui firmato due imprese. La Roma ha avuto un finale di campionato in crescendo. Dal licenziamento di Ranieri, non ne ha sbagliata una. A Parma ha vinto una partita che sembrava perduta. E ora ha due punti di vantaggio su Como e Juventus. Dovrà vincere a Verona domenica prossima: compito non impossibile ma nemmeno scontato. Ricordiamo che in caso di pari punti, a decidere il piazzamento finale è la classifica avulsa. E la Roma è dietro chiunque. Ai giallorossi andrebbe bene finire alla pari con Juve e Como e con Milan e Como. IN questi casi, sarebbe sempre il Como a rimanere fuori.

Lo strano destino di Allegri

L’altro uomo di copertina è Massimiliano Allegri. Il Berlusconi del calcio italiano. L’uomo detestato come se si fosse macchiato di reati infami. Allegri provoca strane reazioni. Non viene semplicemente criticato, il che sarebbe del tutto legittimo. No. Allegri è oggetto di una campagna di annullamento. Vogliono cancellarlo dalla faccia del calcio italiano. Non deve più esistere. È tutto molto strano. Fatto sta che oggi il Milan ha vinto 2-1 in casa dell’invece elogiatissimo Daniele De Rossi. Ha vinto senza Modric, con Pulisic in panchina, senza Leao (anche se in tanti dicono che sia stato un bene). Era atteso al varco il livornese. Lo avrebbero semplicemente massacrato in caso di pareggio o di sconfitta. E invece ha vinto. Con una partita ordinata. Con i due tre calciatori che si ritrova (Modric non è entrato). Su tutti Rabiot. Oggi anche Nkunku autore del rigore dell’1-0. Anche per il Milan non è ancora fatta. Deve battere il Cagliari. Anche se nei micidiali calcoli della classifica avulsa, il Milan vincerebbe quasi contro chiunque. Perderebbe solo se arrivasse a pari punti con la Juventus. In quel caso, passerebbe la Juve per migliore differenza reti. E non è da escludere che la Juve vinca il derby.

Cosa sarebbe successo se la Juve di Allegri avesse giocato come Madama di oggi di Spalletti? — GiuseppeA Falci (@GiuseppeFalci) May 17, 2026

Malissimo invece la Juventus di Spalletti che è crollata in casa contro la Fiorentina: 0-2 e con un piede e mezzo fuori dalla Champions. Può solo sperare in un passo falso davanti e deve comunque vincere il derby. Resta in corsa anche il Como che all’ultima giornata giocherà a Cremona.