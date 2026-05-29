Che è successo a Sinner? Il tennis è lo sport che più di ogni altro soffre il caldo

Ha la pelle chiara. E’ magro, ha una corporatura pensata per l’efficienza dei movimenti, non ha grandi riserve fisiche. Il fatto però è che il crollo di Jannik Sinner al Roland Garros non è riassumibile con un semplicistico “non sopporta bene il caldo” (né con la uallera…). Lo spiega nel dettaglio sul Times Simon Brundish, scienziato dello sport, preparatore atletico e analista calcistico noto per le sue analisi basate sui dati e sulla condizione fisica sul Liverpool.

“Il tennis – spiega – è uno degli sport più impegnativi in termini di stress termico a causa della combinazione di accelerazioni e decelerazioni ripetute, stress emotivo, esposizione diretta al sole e lunga durata delle partite. Si chiede ai giocatori di eseguire ripetutamente movimenti esplosivi mentre il loro corpo cerca disperatamente di raffreddarsi. Più fa caldo, più si suda. Più si suda, più massa corporea si perde a causa della disidratazione. La disidratazione si misura in relazione alla massa corporea e anche piccole riduzioni iniziano a influenzare le prestazioni in modo sorprendentemente rapido”.

Che è successo a Sinner?

Per l’esperto inglese ciò che è successo a Sinner è abbastanza palese: “Con una disidratazione di circa l’uno per cento, l’esercizio inizia già a sembrare più faticoso. La frequenza cardiaca aumenta, la percezione dello sforzo aumenta e la concentrazione inizia a diminuire. Con una disidratazione di circa il due o tre per cento, si iniziano a notare riduzioni significative nella capacità di sprint ripetuti, nella coordinazione, nei tempi di reazione e nella potenza erogata. I giocatori spesso descrivono una sensazione di gambe pesanti o di confusione mentale. Oltre questo punto si entra nel territorio del vero e proprio mal di calore, dove diventano possibili vertigini, nausea e collasso”.

“La cosa interessante nel tennis è che spesso gli effetti si notano sul movimento e sul tempismo prima ancora che sulla condizione fisica generale. Il gioco di gambe di un giocatore inizia a deteriorarsi. Non riesce più ad adattarsi in modo pulito alla palla. Il recupero tra un punto e l’altro rallenta. I punti di contatto si spostano leggermente, hanno la sensazione di colpire la palla più tardi nel loro swing di quanto si aspettassero. Il processo decisionale diventa più erratico e l’efficienza del movimento diminuisce. I tifosi spesso lo interpretano come stanchezza, scarsa scelta dei colpi o reazione emotiva eccessiva, quando a volte il giocatore è semplicemente sovraccarico termico. Il calore influisce sul cervello tanto quanto sui muscoli”.

E quindi, come si fa?

“Le strategie di raffreddamento sono importanti. Asciugamani ghiacciati, bevande fredde, ghiaccio tritato e raffreddamento del collo contribuiscono a ridurre lo stress termico durante le partite. Anche il pre-raffreddamento è diventato sempre più comune. Alcuni giocatori utilizzano gilet refrigeranti, asciugamani congelati o si immergono in acqua fredda prima delle partite per abbassare la temperatura corporea prima di entrare in campo. Se si inizia con temperature più basse, si ha più margine di manovra fisiologico prima che il surriscaldamento diventi un problema. Ma è un delicato equilibrio tra muscoli caldi e “rilassati”.

“Dato che Sinner ha avuto difficoltà con il caldo in passato, il suo team avrà già personalizzato ampiamente le sue strategie di idratazione e alimentazione. C’è un limite a ciò che si può fare quando le condizioni diventano estreme. La strategia potenzialmente migliore è l’acclimatazione al calore. L’esposizione ripetuta a condizioni di caldo per sette-quattordici giorni migliora il volume plasmatico, l’efficienza del raffreddamento e la tolleranza cardiovascolare. Gli atleti in genere iniziano a sudare prima, regolano la temperatura corporea in modo più efficace e affrontano meglio lo stesso carico di lavoro a livello fisiologico. L’acclimatazione al calore funziona in modo simile all’allenamento in altitudine, più comunemente conosciuto, per i corridori di lunga distanza. Il problema nel tennis è il calendario. I giocatori non smettono quasi mai di competere, le superfici cambiano costantemente e le condizioni meteorologiche in luoghi come Parigi e Londra possono variare drasticamente da una settimana all’altra. Sono stato al Roland Garros quando a malapena riuscivano a trovare il tempo tra un acquazzone e l’altro per completare il primo turno. Ottimizzare la preparazione per il caldo estremo è difficile quando ci si sposta da un paese all’altro ogni pochi giorni”.

“Le condizioni meteorologiche, la regolazione della temperatura e della pressione dell’aria in campo. Questo caldo potrebbe persistere per tutta l’estate e il team di Sinner si starà già preparando ad adattare gli orari di allenamento, le strategie di raffreddamento, il lavoro di recupero e i piani di idratazione in base alle sue esigenze. Ma con Wimbledon a sole quattro settimane di distanza, è una corsa contro il tempo”.