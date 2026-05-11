Buongiorno: “Quando prendi tre gol c’è rabbia, ma dobbiamo recuperare”

In conferenza: "53 gol incassati in stagione? Lo scorso anno non era merito solo dei difensori e quest'anno non è colpa solo dei difensori".

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Bologna persa per 2-3

Napoli-Bologna 2-3: conferenza di Buongiorno

Il rimpianto più grande? “Nel primo tempo c’è stata qualche disattenzione, avevamo provato un certo tipo di pressioni ma le hanno limitate. Ci dispiace per il gol preso all’ultimo, ci lavoreremo sopra”.

53 gol incassati in stagione? “Non è questione di difesa, ma di tutta la squadra che va in campo e deve fare la fase difensiva tutti assieme. Lo scorso anno non era merito solo dei difensori e quest’anno non è colpa solo dei difensori. C’è da migliorare sull’attenzione, ci sono state esitazioni che hanno portato a dei gol”.

L’intensità? “Difensivamente ci sono state disattenzioni, nel primo tempo si vedeva che potevamo metterli in difficoltà ed è mancata l’attenzione per subire meno gol”.

C’è più rabbia o amarezza per i gol presi o ansia perché si è sprecata l’occasione Champions? “Quando prendi tre gol c’è rabbia, ma devi recuperare le energie e analizzare col mister gli errori commessi per migliorare la prossima volta”