Bernardeschi ci ricorda ogni partita il danno che ci ha fatto Gattuso
Ieri ha fatto ammattire la difesa azzurra. Gattuso ovviamente lo lasciò a casa e noi ci siamo rimasti assieme a lui. Lui, e Gravina che ancora lo difende, sono la foto del calcio italiano
20 marzo, anno domini 2026, ben 11 giorni prima che Tabaković e Alajbegović dessero il colpo di grazia a un movimento calcistico agonizzante, lo dicemmo: Bernardeschi sarebbe servito a questa nazionale. Dopo l’eurogol di ieri, una botta pazzesca di sinistro all’incrocio con Milinkovic-Savic immobile, lo ribadiamo: avrebbe potuto dare il suo contributo e dunque l’esclusione di Gattuso appare ancora più incomprensibile. Gravina ancora lo difende. Mamma mia com’è messo male il calcio italiano.
Perché Bernardeschi è stato lasciato a casa?
Chiariamoci: il punto non è che Berna sia il regen di Robben, e ci mancherebbe altro. Il punto è la povertà tecnica della Nazionale italiana e, in un deserto, anche una goccia d’acqua può salvare la vita. Magari non sarebbe cambiato nulla, o magari sì: resteremo sempre col dubbio, ma quello che è certo è che, a conti fatti, è stato più nocivo non dargli una chance.