Bernardeschi ci ricorda ogni partita il danno che ci ha fatto Gattuso

Ieri ha letteralmente fatto ammattire la difesa azzurra e, in stagione, ha messo a referto 43 presenze, di cui 27 in Serie A. I gol sono 3 in Serie A e 5 in Europa League, per un totale di 8. Politano è fermo a 2 e abbiamo dovuto aspettare marzo, contro il Lecce, per vederlo segnare. Ai playoff fu persino convocato Raspadori, che era reduce da un infortunio rimediato contro la Lazio.

Forse sarebbe stato meglio valutare le condizioni fisiche e psicologiche degli attaccanti prima dei nomi. Anche perché non si sa nemmeno che nomi siano: non sarebbe stata una lesa maestà lasciare fuori chi fosse palesemente fuori fuoco.

Magari un giorno Gattuso ci spiegherà il perché delle sue scelte. Soprattutto, Gravina ci spiegherà in base a quale curriculum ha scelto Gattuso.