Bernardeschi se la meritava la Nazionale, invece Gattuso l’ha tenuto fuori

È certamente più in forma di Chiesa, Raspadori e Politano. Sta facendo bene al Bologna e in passato ha dimostrato di saper reggere la tensione

Poco fa, la Nazionale ha reso nota la lista dei 28 azzurri convocati da Gattuso per i playoff valevoli per l’accesso al Mondiale. Passato il primo sigh! di disperazione alla vista dei nomi, crediamo sia lecito chiedersi il perché di alcune scelte che riguardano soprattutto l’attacco.

Allora, non fraintendeteci: i calciatori quelli sono, eh, non è che si possa chiedere chissà che cosa, ma forse non sarebbe stato meglio convocare profili un po’ più in forma rispetto a tre a caso, Raspadori, Chiesa e Politano?

Le punte, ok: Kean, Esposito, Scamacca e Retegui danno indubbiamente un certo peso. Ma gli esterni?

Esterni azzurri, un rapporto complesso con i gol

Politano, che indubbiamente può anche garantire un certo equilibrio, ha all’attivo 1 gol in 36 presenze, peraltro messo a segno sabato contro il Lecce dopo quasi un anno di magra, e 5 assist. Non esattamente un bottino che definiremmo entusiasmante.

Chiesa? Non è e non sarà mai più quello dell’Europeo 2021; forse è pure ora di rassegnarsi. Gioca nel Liverpool, ok. Ma gioca per modo di dire. Quest’anno ha confezionato 3 gol in 23 presenze: 2 in Premier e 1 in Champions. È più abituato alla panchina che al campo, e lo diciamo con la morte nel cuore.

Idem Raspadori, seconda punta di spessore assoluto (lo sappiamo bene), che è reduce da uno stiramento riportato contro la Lazio a metà febbraio. È stato fuori 2-3 settimane: ha messo insieme 5 presenze e 1 gol. Almeno lui ha l’attenuante.

Bernardeschi faceva schifo?

E allora la domanda è: perché non Bernardeschi? Non è che stiamo parlando di Robben, per l’amor di Dio, ma il Berna era messo tanto peggio dei tre sopracitati? Per nulla. È tornato in Italia con la testa giusta (peraltro al Toronto ha fatto meglio di Insigne), e non era scontato: ha messo a segno 7 gol (più di tutti e tre i “caballeros” sopra) in 35 presenze, di cui due decisivi per approdare ai quarti di Europa League.

Sarebbe stato meglio valutare le condizioni di tutti e non solo i nomi. Peraltro Bernardeschi ha pur sempre vinto un Europeo e sa reggere la pressione di certe partite (calciò e segnò i rigori sia in semifinale contro la Spagna che in finale contro l’Inghilterra). Poi, parafrasando quella sua famosa frase dopo l’amichevole contro il San Marino nel 2021, è comunque uno che la giocata prova a farla. E la Nazionale ha bisogno della giocata come di un sorso d’acqua nel deserto.

p.s. Gattuso ha escluso anche un altro del Bologna: Orsolini.