Benitez: “De Laurentiis è furbo, sa che Allegri ha l’esperienza giusta”

A Sky Sport: "Dopo Conte non era semplice trovare un tecnico di pari livello e credo che lui lo abbia individuato. Allenare l'Italia? Mi piacerebbe"

È arrivata anche la benedizione di uno degli allenatori più importanti della storia recente del Napoli: Rafa Benitez, che, intervenuto da Budapest ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato la scelta di De Laurentiis di affidare la panchina azzurra ad Allegri.

Le parole di Benitez

“I tecnici spagnoli stanno facendo molto bene a livello europeo, credo che si possa arrivare a una finale tra due squadre con grande ritmo e intensità. Se l’Arsenal modificasse un po’ l’atteggiamento mostrato nella gara persa contro il Psg, sarebbe una sfida molto interessante sia tatticamente che per lo spettacolo”.

Dopo la sua recente esperienza in Grecia, quale sarà il suo prossimo incarico?

“Per il momento sono in attesa, ho appena concluso l’esperienza in Grecia e valuto eventuali occasioni. Sono qui per continuare a migliorarmi”.

Si vedrebbe mai nel ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana?

“Sto continuando a perfezionare il mio italiano. Allenare una Nazionale sarebbe una grande motivazione per me. Mi piacerebbe? Sì”.

Su Allegri e Chivu

Allegri sulla panchina del Napoli: cosa ne pensa?

“De Laurentiis è molto furbo e sa che Allegri ha l’esperienza giusta. Dopo Conte non era semplice trovare un tecnico di pari livello e credo che lui lo abbia individuato”.

Chivu allenatore: la sorprende questa sua carriera?

“Da giocatore era molto intelligente, inizialmente non lo avrei immaginato come allenatore. Però proprio per la sua intelligenza e avendo una squadra forte alle spalle, il percorso diventa più semplice”.