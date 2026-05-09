Aspettando la Coppa Italia, l’lnter prende a pallate la Lazio (0-3)

Questa Lazio-Inter era l’antipasto della finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo alle 21. Stesso stadio, Olimpico di Roma. Oggi si è giocata tutto sommato inutile. Con l’Inter che ha già vinto lo scudetto. E la Lazio che è fuori da tutto, ottava in classifica (ora seguita a un punto dall’Udinese del sottovalutassimo Runjaic).

La partita di fatto non c’è stata. Lautaro ha segnato dopo soli sei minuti. E diciamo che il match si è concluso lì. La squadra di Chivu non ha affondato altrimenti ne avrebbe segnati otto. Si è limitato a farne tre. La Lazio sul 2-0 è rimasta anche in dieci uomini per l’espulsione di Romagnoli. Ma in dieci i bianconcelesti hanno giocato persino meglio, hanno sfiorato il gol.

Sarri punta al trofeo di mercoledì

Ora l’appuntamento è per mercoledì prossimo. I tifosi della Lazio ovviamente torneranno allo stadio. Quando si va in finale, la contestazione a Lotito può attendere. Sarri vorrebbe trovare il modo per presentarsi – eventualmente – a Napoli con un trofeo. Vincere la Coppa Italia con la Lazio sarebbe un’impresa, va riconosciuto. Noi ovviamente ci auguriamo che non torni. L’avvicendamento Conte-Sarri ci farebbe trascorrere notti agitate. In tutto questo, ribadiamo che l’Udinese di Runjaic è appena un punto sotto la Lazio. Perché non prendere in considerazione questo allenatore di cui nessuno parla? Ha fatto benissimo con l’Udinese che non ci sembra abbia una rosa particolarmente attrezzata. Peraltro con lui sta facendo molto bene Keinan Davis e finanche Zaniolo.