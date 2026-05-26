Alvino: “Il Napoli ha in piedi una sola trattativa, con Allegri. Nessun incontro Italiano – De Laurentiis”

Il giornalista Carlo Alvino a Radio Crc smentisce il possibile incontro romano tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano.

Carlo Alvino, nel corso del suo programma “Nun C’Accire Nisciuno” in onda su Radio Crc (radio partner della SSC Napoli), ha dichiarato:

“Non c’è alcun appuntamento tra Vincenzo Italiano ed il suo entourage con Aurelio De Laurentiis. C’è invece una trattativa in corso tra il Napoli e Massimiliano Allegri. Queste sono le notizie in tempo reale: nessun incontro con Italiano, ma un dialogo con il tecnico toscano. È questo l’allenatore che in questo momento il presidente del Napoli sta trattando. C’è un’unica trattativa in atto ed è questa”.

Un giorno emergeranno le verità sul tracollo del Milan di Allegri

Quindi il presidente – stando ad Alvino – mostrerebbe grande lucidità. Come abbiamo scritto più volte, ogni qual volta il Napoli ha scelto contro corrente, ha scelto bene. Il quinto posto del Milan e l’assurdo rallentamento dei rossoneri nelle ultime dieci giornate (il Milan era arrivato a quattro punti dall’Inter, ricordiamolo) è una di quelle verità che emergeranno col tempo. Il Milan ha avuto una media scudetto, ha vinto entrambi i derby, e poi improvvisamente ha avuto un tracollo con una media da squadra retrocessione. Non dimentichiamo lo scoop del Corriere della Sera di Monica Colombo con la lite furibonda tra Allegri e Ibrahimovic e lo svedese che si mette a chiamare i calciatori.

Neanche 24 ore dopo l’uscita dalla Champions con l’ennesima prestazione inspiegabile della squadra (parliamo di livello agonistico non tecnico-tattico), Ibrahimovic viene investito della missione di ricostruire il Milan. È l’unico della vecchia dirigenza a salvarsi. Nonostante i tifosi vogliano anche lui a casa. Ibra è una persona molto influente all’interno di Redbird per mille ragioni.