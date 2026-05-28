Allegri al Napoli, ora bisogna aspettare i tempi tecnici: il tecnico dovrà prima risolvere col Milan

Pedullà: "I tentennamenti di italiano hanno indispettito ADL, stamattina ha deciso di uscire allo scoperto e ha contattato gli agenti di Allegri per comunicare il sorpasso. Dodici mesi fa il matrimonio con l’ex Milan che si consumerà a stretto giro di posta."

Ora che è certo che Allegri sarà il prossimo allenatore del Napoli, restano da attendere i tempi tecnici necessari a liberarsi dal contratto con il Milan per firmare quello che lo legherà al Napoli. Ne parla Alfredo Pedullà.

Napoli, ora Allegri dovrà liberarsi dal Milan

Riporta Pedullà:

“Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Confermando la nostra esclusiva subito dopo le 13 quando vi avevamo svelato che Aurelio De Laurentiis aveva deciso di non aspettare il vertice tra Italiano e il Bologna che avrebbe portato alla separazione. ADL sapeva che l’allenatore si sarebbe liberato, ma molte cose non gli sono piaciute: il fatto che l’incontro di martedì (doveva essere segreto) con l’entourage di Italiano fosse venuto alla luce. Ma anche e soprattutto un retroscena che vi raccontiamo: De Laurentiis aveva chiesto agli agenti di Italiano di impegnarsi con il Napoli, sapendo che la sua storia con il Bologna sarebbe finita in modo sereno e senza alcun tipo di strascico. I tentennamenti hanno indispettito ADL, stamattina ha deciso di uscire allo scoperto e ha contattato gli agenti di Allegri per comunicare il sorpasso.

E ancora:

Max era a Pescara per il Premio Galeone, è stato avvertito e a quel punto la svolta era stata consumata. Da quel momento il testa a testa con Italiano non aveva più motivo di esistere, la pioggia di conferme su quanto da noi anticipato non ha fatto altro che ribadire la svolta. Adesso non resta che aspettare i tempi tecnici, ovvero che Allegri risolva con il Milan prima di legarsi per le prossime due stagioni al Napoli. In fondo un matrimonio rimandato di un anno: proprio a fine maggio 2025 ADL aveva incontrato Allegri durante gli Internazionali di tennis a Roma. Il Napoli temeva un addio di Conte e si era preparato, poi la conferma di Antonio. Dodici mesi fa il matrimonio con l’ex Milan che si consumerà a stretto giro di posta.”

Allegri dribbla la domanda sul Napoli

Intervistato da Sky Sport, a margine del premio Galeone, Max ha dribblato la domanda sul Napoli:

Hai giocato anche a Napoli con lui. Che cosa ti avrebbe detto oggi che si parla di te come allenatore del Napoli.

“Non lo so, so che a un certo momento lo scorso anno mi ha mandato un messaggio. Mi scrisse: “mi raccomando che non ti venga la voglia di smettere che non è ancora il momento”.

Vuole commentare la notizia che è il prossimo allenatore del Napoli?

“Io toglierei la notizia. Ma no, Sono qui per parlare di Galeone, non di altre cose. Mi sono goduto la giornata, mi godo Pescara un paio di giorni e poi tornerò a casa”.