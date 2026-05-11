Alisson Santos: “Sto imparando molto da Conte, ogni volta uno step in più”

Alisson Santos, grande protagonista anche questa sera al Maradona, nonostante la sconfitta del Napoli contro il Bolgona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel post partita

Alisson Santos: “Mi piace lavorare con Conte”

“Sono molto triste perché abbiamo perso, ho un sentimento non buono. Lavoreremo in settimana per dare una risposta nella prossima partita. Mi piace il lavoro con Conte, ogni volta è uno step in più. Tutta la settimana mi parla e mi aiuta, sto imparando molto da lui e sono molto contento di lavorare con lui. Spero di continuare così”.

Ci spieghi la tua esultanza? “Ne ho una nuova, ma ora forse non è il momento. È una cosa mia, spero di segnare ancora per riproporla”.