A Madrid parlano di aver toccato il fondo. Arbeloa: “E le altre cosa hanno toccato allora?”

I solidi media lunari che vivono solo in Castiglia. Il tecnico in conferenza: "Non sono 50 anni che non vinciamo e non sono sicuro che già dall'anno prossimo non rivedrete un trofeo"

A volte ti senti sulla Luna e invece sei solo in una sala stampa castigliana. A Madrid dopo soli due anni con zero trofei gridano allo scandalo con in squadra Mbappé, Vinicius, Valverde, Bellingham. Non proprio Ekkelenkamp e Orsolini con tutto rispetto dovuto (sono ottimi giocatori ndr). In conferenza stampa il tecnico (ancora per poco) Arbeloa ha risposto per le rime, chiedendosi giustamente allora cosa avranno toccato gli altri club se proprio il Madrid ha toccato il fondo. Parliamo del club che ha vinto più Champions di tutte (5 negli ultimi 10 anni) e che è il più ricco del mondo. A smuovere le acque è anche state certamente la conferenza di Florentino di ieri, in cui a chiare lettere il presidente ha dichiarato di non dimettersi (è patron del Real da 26 anni).

Arbeloa: “Se il Real ha toccato il fondo, le altre cos’hanno toccato?”

Di seguito un estratto significativo della conferenza:

Sulla dichiarazione rilasciata ieri da Florentino alla stampa:

“Non sono qui per commentare la conferenza stampa del presidente. Qualsiasi tifoso del Real Madrid che abbia ascoltato il presidente ieri concorderà sul fatto che egli debba difendere gli interessi dei soci del club e che il club venga trattato in modo diverso rispetto ad altri club nel mondo”.

Sui sette titoli di campionato che Florentino sostiene gli siano stati rubati:

“Sappiamo tutti cosa è successo negli ultimi 20 anni. Sicuramente ci sono cose che non sappiamo. Non è legale, né ha senso per chi, come noi, è coinvolto in questa competizione. Sembra incredibile che solo il Real Madrid voglia difendere la legalità nel calcio. È un sentimento condiviso da tutti i tifosi del Real Madrid”

Pensi che abbiamo toccato il fondo?:

“Trovo sorprendente sentire che abbiamo toccato il fondo. Cosa hanno toccato gli altri club? Non siamo rimasti 50 anni senza vincere nulla. Se il Real Madrid è dove si trova, è grazie agli standard elevati. Non oserei dire che il Real Madrid non vincerà nulla la prossima stagione. Il Real Madrid sta facendo le cose bene da un po’ di tempo ormai, è gestito molto bene e ha grandi giocatori. In estate, verranno fatte le analisi necessarie per migliorare. Avranno una rosa più forte, consapevoli che questo è uno sport e che nessun club vince la Champions League o la Liga ogni anno”