Zielinski: “Al ritorno col Bodo-Glimt eravamo convinti di rimontare”

Al CorSport: "Ma non abbiamo sottovalutato l'avversario. Chivu mi ha parlato e dato fiducia anche quando ero infortunato. Voglio bene al Napoli, sono stati 8 anni meravigliosi e auguro loro il meglio".

Il centrocampista polacco Piotr Zielinski, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato della sua stagione all’Inter con Chivu e del suo passato a Napoli, dove conserva ottimi ricordi.

Di seguito, alcuni estratti.

L’intervista a Zielinski

Ha vissuto in quattro città diverse in Italia. Cosa le hanno dato?

“Anche se è l’ultima città, a Milano è nata mia figlia e quindi mi rimarrà sempre nel cuore. Napoli, dove ho vissuto 8 anni, è meravigliosa. Il clima è fantastico. Ai tempi di Empoli, invece, non abitavo ancora con mia moglie, ma quando mi raggiungeva giravamo per la Toscana, e abbiamo scoperto luoghi incantevoli. A Udine sono arrivato da ragazzino: è stato il posto ideale per un giovane che pensava solo a crescere e migliorare“.

Oggi è uno dei protagonisti dell’Inter…

“Dopo una prima stagione in cui non avevo dimostrato il meglio di me, ho capito che avrei dovuto correggere qualcosa, sia sotto l’aspetto fisco sia sotto quello mentale. Ho cominciato io e poi ho trovato un nuovo staff che ha saputo valorizzare le mie qualità“.

La differenza è nata anche in panchina…

“In realtà, ho avuto un gran rapporto anche con Inzaghi. È stato tra quelli che mi hanno voluto qui. Mi dispiace non aver potuto dare il mio contributo. Su Chivu posso dire che per me è una persona speciale. Quando è arrivato, ero ancora infortunato: mi ha parlato, mi ha dato fiducia, facendomi capire di voler puntare su di me. Ho lavorato per recuperare il prima possibile. Lui conosceva le mie doti, ma voleva vederle in ogni allenamento. Sono contento che sia diventato l’allenatore dell’Inter“.

Pensi che il calcio italiano sia in crisi?

“È una situazione difficile da comprendere. Pensando alla Nazionale, a mio avviso le qualità non mancano. Forse qualcuno ha avvertito la pressione, dopo le due qualificazioni precedenti mancate. Peraltro, conosco bene Gattuso. E i miei compagni qui all’Inter ne hanno tutti parlato molto bene: anche lui è una persona veramente speciale, di cuore, che avrebbe voluto fortemente portare l’Italia negli Usa“.

L’ultima rivale rimasta è il Napoli. Giusto sia così?

“Napoli, ma anche Milan e la stessa Juve hanno grandi valori. Sono tutte squadre con tanti campioni ed elementi di qualità, oltre ad essere guidate da allenatori di eccellente livello, che hanno già dimostrato di saper vincere. Non si può mai stare tranquilli, anche se sei davanti. Vincere superando il Napoli? Per me non cambia nulla. Perché adesso gioco nell’Inter e mi interessa solo essere primo, a prescindere da chi ci sia alle spalle. Poi è chiaro che io voglia bene al Napoli. Sono stato lì 8 anni e auguro loro il meglio. Ma ora penso soltanto all’Inter“.

Perché quest’anno non siete stati più competitivi in Europa?

“In realtà non lo so. Voglio mettere in chiaro che non abbiamo sottovalutato il Bodø/Glimt. Tutti avevamo in mente le loro vittorie con Atletico e City. C’è stata la questione del campo in Norvegia, ma sicuramente avremmo potuto fare di più. Nel ritorno, a San Siro, eravamo convinti di rimontare e invece… Purtroppo fa parte del calcio“.