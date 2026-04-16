Zaniolo, il Napoli fa sul serio. Non sarebbe una cattiva idea
Sky Sport. Il nodo resta, come sempre, il prezzo. La bottega dei Pozzo lo riscatta a 10 per rivenderlo subito al doppio. È già pronto il classico tormentone estivo.
Nicolò Zaniolo è tornato a fare il calciatore. Nel placido ecosistema del Friuli ha ritrovato continuità, muscoli e giocate, mettendosi alle spalle i vecchi tormenti fisici. Solo Rino Gattuso non se n’è accorto e infatti non l’ha convocato per i play-off Mondiali (assieme a Bernardeschi, Ruggeri, Kayode: l’elenco è infinito), e noi siamo rimasti a casa. Ma non è colpa di Gattuso, è colpa di chi l’ha messo lì.
La conseguenza è logica. Secondo quanto appreso da Sky Sport, l’Udinese si prepara a sborsare i 10 milioni di euro necessari per riscattarlo dal Galatasaray. Ovviamente non per farne una bandiera, ma, fedele alla sua storica vocazione, per piazzarlo immediatamente in vetrina e incassare l’ennesima plusvalenza.
Fuori dalla porta, sornione, c’è già il Napoli. Zaniolo interessa, e non poco. Non per fare il titolare inamovibile, ma perché rappresenta l’incastro tattico perfetto per Antonio Conte. Il tecnico salentino ama i “cavalloni” di gamba pura, capaci di strappare palla al piede e ribaltare l’azione. In una rosa a tratti troppo statica, l’ex Roma sarebbe l’arma letale per rompere gli schemi: mezzala d’assalto, trequartista di rottura o esterno a tutta fascia.
La strategia azzurra è chiara: lasciare che i friulani sbrighino la pratica del riscatto e poi valutare l’assalto. Il problema, come sempre quando ci si siede al tavolo con la famiglia Pozzo, sarà il prezzo: se lo pagano 10 milioni, è matematico che ne chiederanno almeno il doppio. Ma le premesse per il classico tormentone estivo ci sono già tutte.