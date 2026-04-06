Alcaraz: “Sono sorpreso che Sinner giochi a Monte-Carlo”

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner stanno prendendo parte al torneo di Monte-Carlo, dove il tennista spagnolo spera di ritornare ad affrontare l’altoatesino in finale. Sinner ha vinto infatti gli ultimi due tornei negli Stati Uniti, dove Alcaraz è stato eliminato.

Le parole di Alcaraz

Le dichiarazioni del numero 1 al mondo a Sky Sport:

“La terra rossa mi mancava, sono molto contento di essere tornato a giocare su questa superficie. Sinceramente mi ha sorpreso che Sinner sia venuto qui a giocare a Monte-Carlo dopo aver vinto a Indian Wells e Miami. Però questo vuol dire che sta bene fisicamente e che è in grado di vincere dovunque. Spero di poterlo affrontare qui a Monte-Carlo, perché quest’anno non ci siamo ancora affrontati. Spero che ci riusciremo durante la stagione sulla terra rossa“.

Sulla sconfitta a Miami contro Sebastian Korda, Alcaraz ha dichiarato:

“Sono rimasto qualche giorno in più a Miami per problemi con i voli e non sono tornato subito a casa. Poi, dopo essere tornato a Murcia, mi sono riposato ancora due o tre giorni, per un totale di quattro o cinque giorni senza toccare racchetta. Poi sono tornato ad allenarmi, a prepararmi un po’ alla volta in campo, a riabituarmi a scivolare e a giocare sulla terra rossa. In questi giorni mi sono allenato bene e adesso sono pronto per giocare a Monte-Carlo“.