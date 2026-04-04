Sandro Sabatini: “De Laurentiis potrebbe liberarsi di Conte in cambio di una proroga sulla multiproprietà”

A Radio Marte: "Conte avrebbe mostrato, in queste settimane di pausa, una certa stanchezza e prenderebbe in considerazione un’eventuale proposta della Nazionale"

Intervenuto a Radio Marte, Sandro Sabatini ha rivelato un retroscena sul possibile addio di Conte al Napoli.

Le parole di Sabatini

“Conte avrebbe mostrato, in queste settimane di pausa, una certa stanchezza e prenderebbe in considerazione un’eventuale proposta della Nazionale. Però bisogna fare i conti con De Laurentiis, che non si lascia ammorbidire quando ci sono contratti in essere. Attenzione però alla possibile proroga della multiproprietà, perché in quel caso De Laurentiis potrebbe anche sedersi a trattare. Questa è la voce che mi è arrivata sul futuro di Conte.”