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Sandro Sabatini: “De Laurentiis potrebbe liberarsi di Conte in cambio di una proroga sulla multiproprietà”

A Radio Marte: "Conte avrebbe mostrato, in queste settimane di pausa, una certa stanchezza e prenderebbe in considerazione un’eventuale proposta della Nazionale"

De Laurentiis mercato del napoli sabatini

Db Riyadh 22/12/2025 - finale Supercoppa Italiana / Napoli-Bologna / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis

Intervenuto a Radio Marte, Sandro Sabatini ha rivelato un retroscena sul possibile addio di Conte al Napoli.

Le parole di Sabatini

“Conte avrebbe mostrato, in queste settimane di pausa, una certa stanchezza e prenderebbe in considerazione un’eventuale proposta della Nazionale. Però bisogna fare i conti con De Laurentiis, che non si lascia ammorbidire quando ci sono contratti in essere. Attenzione però alla possibile proroga della multiproprietà, perché in quel caso De Laurentiis potrebbe anche sedersi a trattare. Questa è la voce che mi è arrivata sul futuro di Conte.”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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