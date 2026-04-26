Saviano: “inchiesta da leggere tutta, interessante capire le dinamiche del calcio governato da Milano”

Su Instagram lo scrittore: "Attendiamo i giudizi dei tribunali". Aveva detto: "Finché Marotta avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati"

Roberto Saviano è intervenuto su Instagram. Lo ha fatto ieri con una storia in cui ha messo in evidenza la notizia dell’apertura dell’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Milano sul designatore arbitrali Rocchi, del suo vice Gervasoni. Rocchi è accusato di frode sportiva e di aver apparecchiato arbitri graditi all’Inter.

Che ieri su Instagram ha così commentato la notizia dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano: “Inchiesta da leggere tutta. Attendiamo i giudizi dei tribunali ma interessate iniziare a studiare dinamiche utili a comprendere il calcio governato da Milano”.

Saviano e lo scontro a distanza con Marotta

Saviano nelle settimane scorse è stato protagonista di un paio di video in cui ha pubblicamente accusato Beppe Marotta presidente dell’Inter: “Finché avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati”. Marotta rispose in quella conferenza stampa finto improvvisata all’indomani del caso Bastoni in Inter-Juventus, Marotta lo liquidò arrivando a dire che non sapeva chi fosse. “C’è dispiacere, umano. Non so neanche chi sia Saviano, né che ruolo abbia. Non voglio dargli importanza, ha fatto dichiarazioni che saranno all’attenzione dei nostri avvocati”. Non risulta che al momento sia stata intrapresa un’azione legale nei confronti di Saviano.